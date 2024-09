Freedom Oltre il confine, la puntata del 21 settembre:

Sabato 21 settembre, su Rete 4, è in onda un nuovo appuntamento di Freedom Oltre il confine. La trasmissione, condotta da Roberto Giacobbo, è visibile dalle 21:20.

Freedom Oltre il confine 21 settembre, la chiesa inesistente di Siena

Freedom Oltre il confine, produzione originale di Contenuti Production & Media, è condotto, come già detto, da Roberto Giacobbo. Quest’ultimo figura anche nell’elenco degli autori del format, che da questa edizione, dopo svariati anni nei palinsesti di Italia 1, torna nella rete nella quale ha esordito.

Durante la puntata odierna di Freedom Oltre il confine, il padrone di casa raggiunge, in primis, la Toscana. In particolare, le telecamere di Rete 4 visitano la città di Siena. Qui è narrata la storia, unica nel suo genere, di una chiesa inesistente. Nei decenni, la vicenda di tale luogo consacrato ha suscitato sempre più curiosità, oltre a genere misteri ed interrogativi. Giacobbo, supportato dalla sua squadra, prova a chiarire tutti i dubbi relativi alla reale esistenza della chiesa.

Le opere di Leonardo Da Vinci e i Trulli di Alberobello

La puntata di Freedom di oggi, 21 settembre, procede in Lombardia. Nella regione, il presentatore effettua un itinerario alla scoperta delle opere d’arte realizzate da Leonardo Da Vinci. Fra gli artisti più geniali del Rinascimento italiano, i suoi lavori vengono analizzati mediante l’utilizzo di una tecnologia innovativa.

Un’altra pagina del programma è dedicata alla Puglia e, in particolare, ad uno dei suoi simboli più noti al mondo, ovvero i Trulli. Giacobbo, per parlarne, si reca ad Alberobello, dove sono presenti decine di queste costruzioni che attirano, ogni anno, centinaia di migliaia di turisti. Si tratta di strutture dall’architettura unica, realizzate tradizionalmente con le pietre a secco. Inseriti nell’elenco dei beni Patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO, inizialmente erano pensati come degli alloggi per i contadini.

Freedom Oltre il confine 21 settembre, l’Umbria e il Portogallo

L’ultima tappa italiana di Freedom Oltre il confine di oggi è in Umbria. Nei pressi di Cascia, piccolo borgo di circa 3 mila abitanti posto in provincia di Perugia, è approfondita la figura di Santa Rita. Morta proprio a Cascia nella metà del 1400, è stata beatificata nel 1626 e canonizzata nel 1900. Infine, la puntata termina in Portogallo. Nei pressi di Cascais è possibile ammirare la dimora di Umberto II, ultimo Re d’Italia. Il luogo rappresenta un importante pezzo di storia del nostro paese. La località portoghese, scelta per evitare le nazioni confinanti all’Italia, ha ospitato l’ex regnante a partire dal 1961.