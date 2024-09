Tu si que vales, al via l’edizione 2024: i giudici, gli ospiti e le novità

Sabato 21 settembre, su Canale 5, debutta Tu si que vales 2024. Il programma, con quella al via oggi, giunge all’undicesima edizione. La prima puntata è visibile in prima serata, dalle ore 21:20.

Tu si que vales 2024, chi sono i giudici

Non cambia il cast di giudici di Tu si que vales 2024. Nei nuovi appuntamenti, registrati come sempre presso il Centro Titanus Elios di Roma, tornano gli stessi giurati presenti lo scorso anno, a partire da Maria De Filippi. Quest’ultima, che con la società di sua proprietà Fascino PGT produce lo show in collaborazione con la Endemol Shine Italia, è protagonista sin dalla prima edizione, così come Gerry Scotti.

Il conduttore, da decenni volto di riferimento dell’intrattenimento Mediaset, torna con la sua Scuderia, circuito di gara parallelo dedicato ai talenti stravaganti. Confermato Rudy Zerbi, produttore discografico che da decenni affianca De Filippi anche ad Amici. Infine, torna Luciana Littizzetto, che ha debuttato nello show dodici mesi fa, dopo aver abbandonato la Rai.

I conduttori e la rappresentante della giuria popolare

Al timone di Tu si que vales 2024 c’è il trio formato da Alessio Sakara, da Martin Castrogiovanni e dalla ballerina Giulia Stabile, che ha trionfato nella ventesima edizione di Amici. Insieme, hanno il compito di lanciare le varie performance, coinvolgendo di volta in volta anche i giudici.

Nel cast fisso, anche quest’anno, torna Sabrina Ferilli. L’attrice ha il ruolo di rappresentante della giuria popolare. Essa è formata da una serie di telespettatori selezionati, che devono stabilire se gli artisti sul palco valgano o meno. Se tutti i cento componenti esprimono un voto favorevole, allora i quattro giudici possono mandare il talento direttamente in finale.

Tu si que vales 2024, il meccanismo di funzionamento e Giovannino

Nell’edizione 2024 di Tu si que vales non vi sono grossi cambiamenti nel meccanismo di funzionamento del format. I quattro giudici, al termine delle performance, devono decidere se far andare avanti nel gioco i vari concorrenti. Essi, per procedere nel game, devono ricevere almeno tre pareri positivi. I giudici, se non apprezzano le performance, possono dimezzare il tempo a disposizione dell’artista, utilizzando una clessidra.

Nelle varie puntate dello show torna Giovannino. Il disturbatore di Sabrina Ferilli, interpretato dall’attore Giovanni Iovino, organizza ogni settimana una serie di scherzi contro la rappresentante della giuria popolare. Infine, Maria De Filippi e il resto dei giudici accolgono in studio vari ospiti. Nell’esordio, come affermato da SuperguidaTV, dovrebbe presenziare il cantautore Sal Da Vinci, dominatore delle classifiche estive con Rossetto e caffè, hit molto apprezzata soprattutto da Sabrina Ferilli.