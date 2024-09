Ciao Maschio, il 21 settembre Raoul Bova: “Ho avuto pensieri non belli, i miei figli mi hanno salvato”

Nella notte fra sabato 21 e domenica 22 settembre, su Rai 1, è in onda un nuovo appuntamento di Ciao Maschio. Il programma, la cui nuova edizione è partita la scorsa settimana, è condotta da Nunzia De Girolamo.

Ciao Maschio 21 settembre, c’è il mago Andrea Paris

La quinta edizione di Ciao Maschio, che prosegue con il secondo appuntamento nella giornata odierna, è registrata presso lo Studio 3 degli Studi Fabrizio Frizzi. La padrona di casa, al suo fianco, può contare in primis su Giovanni Angiolini, medico chirurgo. Inoltre, torna Maruska Starr, drag queen che da quest’anno sostituisce le Karma B.

In ogni appuntamento, la padrona di casa accoglie tre ospiti maschili, che danno il loro parere su un determinato tema. La conduttrice in primis effettua delle interviste singole ai protagonisti, poi guida un talk nel quale partecipano tutti insieme. Nella puntata del 21 settembre è atteso il mago e prestigiatore Andrea Paris, vincitore dell’edizione 2020 del talent show Tu si que vales, in onda il sabato sera su Canale 5.

Raoul Bova parla del difficile periodo dopo la morte dei suoi genitori

Nunzia De Girolamo, a Ciao Maschio, ha un lungo ed intenso faccia a faccia con Raoul Bova. L’attore, presto, tornerà in onda sulla rete ammiraglia della TV di Stato con Don Matteo, fiction di cui è protagonista insieme a Nino Frassica. Nel corso dell’intervista, Bova ha parlato di un difficile periodo della sua vita: “Ci sono momenti in cui ti manca il fiato e sei vicino a dei pensieri non belli. Devo dire che i miei figli sono stati fondamentali, la mia salvezza. A volte i pensieri negativi vengono. Dalla morte dei miei genitori, scomparsi nel giro di un anno, sono capitate molte cose negative. Il dolore per la loro morte era talmente forte che mi sono rotto una gamba praticamente da fermo“.

Bova prosegue: “Quello da figlio a padre è un gran passaggio, è una sorta di lutto. Io sono diventato genitore ma ero ancora figlio e questo mi dava sicurezza. Chi stava con me non apprezzava molto questa cosa, voleva vedere il ‘maschio’“.

Ciao Maschio 21 settembre, la commozione di Corrado Tedeschi

In seguito, durante Ciao Maschio del 21 settembre, è accolto Corrado Tedeschi. Attore e conduttore, padrone di casa di vari format di successo, si è commosso leggendo un messaggio che ha inviato con il cellulare alla figlia in occasione del suo compleanno. L’interprete, con l’occasione, ha raccontato il proprio legame con i suoi due figli Camilla e Jacopo, nati rispettivamente nel 1996 e nel 1982.