Uomini e Donne 2024-2025, il 23 settembre la nuova edizione: tronisti ed opinionisti

Dopo alcune settimane di rinvii, da lunedì 23 settembre è in onda l’edizione 2024-2025 di Uomini e Donne. Il celebre dating show è trasmesso, come di consueto, su Canale 5.

Uomini e Donne 2024-2025, conduttrice ed opinionisti

Quella 2024-2025 è, per Uomini e Donne, la ventinovesima edizione. La trasmissione è proposta, dalla rete ammiraglia del Biscione, tutti i giorni dalle 14:45 circa. Anche quest’anno, il format è condotto da Maria De Filippi, ideatrice e padrona di casa dello show sin dal debutto.

Al suo fianco, in studio, è confermata la squadra di opinionisti. In tale ruolo tornano Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. A loro spetta il compito di commentare le relazioni che nascono nel corso delle varie puntate. Al trono classico, anche quest’anno, si aggiunge quello Over, dedicato alle persone già adulte che desiderano sviluppare nuovi legami, sia amichevoli che sentimentali.

Le troniste arrivano da Temptation Island

Nelle nuove puntate di Uomini e Donne, visibili in streaming ed on demand su Mediaset Infinity, vi sono quattro nuovi tronisti, due donne ed altrettanti uomini. Per quanto riguarda le protagoniste femminili, entrambe sono vecchie conoscenze del pubblico, avendo presenziato come fidanzate a Temptation Island.

In primis c’è Martina De Iannon. Ha 26 anni, è originaria di Roma e vive in compagnia dei genitori e dei tre fratelli più piccoli. La ragazza è molto legata alla sua famiglia, con la quale lavora nel ristorante di loro proprietà. Ha presenziato nella versione estiva di Temptation Island, al termine della quale ha lasciato il fidanzato Raul.

Altra tronista di Uomini e Donne 2024-2025 è Francesca Sorrentino. Le piace aiutare gli altri, motivo per il quale ama il suo lavoro, occupandosi di bambini autistici. Inoltre, è un tecnico della riabilitazione psichiatrica. Dopo che la sua relazione è naufragata a Temptation Island, ha compreso che è sbagliato mettersi sempre al secondo posto. Spera di trovare un amore puro come quello che lega i suoi genitori, che sono sposati da 25 anni.

Uomini e Donne 2024-2025, chi sono i tronisti

Per ciò che concerne i tronisti, ad Uomini e Donne 2024-2025 c’è Michele Longobardi. Dipendente nella pubblica amministrazione, è estroverso ed espansivo. Ha passato un periodo di vita molto difficile a causa dei ripetuti attacchi di panico. Oggi si reputa una persona più forte e con maggiore consapevolezza della propria forza.

Infine, c’è Alessio Pecorelli, ex militare ed imprenditore nel settore della ristorazione. Appassionato di sport di combattimento e legato alla sua famiglia, è single da due anni e mezzo. Spera di conoscere una persona in grado di suscitargli delle emozioni forti e con la quale costruire qualcosa di serio.