Il Paradiso delle Signore, le trame dal 23 al 27 settembre

Da lunedì 23 a venerdì 27 settembre, Rai 1 manda in onda cinque nuove puntate de Il Paradiso delle Signore. La soap opera prende il via tutti i giorni dalle 16:00 circa, subito dopo la fine del rotocalco La Volta Buona.

Il Paradiso delle Signore 23 27 settembre, regista e dove è girata

Il Paradiso delle Signore è una produzione originale di Rai Fiction e Aurora TV, società della Banijay Italia. La regia delle puntate è a cura di Francesco Pavoloni, Marco Maccaferri, Andrea Canepari e Salvatore Romano. La sceneggiatura, invece, è firmata da Giorgia Mariani, Dante Palladino, Paolo Giralli e Federico Lunadei. Le riprese si sono svolte a Roma, ma la trama è ambientata a Milano.

Durante Il Paradiso delle Signore del 23 settembre, all’atelier arrivano le nuove divise. Odile, desiderosa di libertà ed autonomia, sceglie di mettersi alla ricerca di un lavoro. Elvira è triste per il suo rapporto con la famiglia, soprattutto con il papà.

Il Paradiso delle Signore 23 27 settembre, la trama

Durante l’appuntamento del martedì, Armando decide di parlare con il padre di Elvira, per provare a fargli cambiare idea su Salvatore. Intanto, fra la Venere ed il genitore vi sono nuove tensioni dopo che la donna riceve una lettera da Tullio, il suo ex fidanzato. Nonostante le sue richieste, Odile deve fare i conti con le intromissioni di Adelaide.

Il mercoledì, Matteo dà a Marcello delle informazioni molto importanti. In seguito, il ragazzo incontra, per puro caso, Odile e i due parlano di Maria. A sua volta, Roberto chiede a Rosa di effettuare una serie di interviste alle Veneri.

Spoiler finale

La settimana de Il Paradiso delle Signore dal 23 al 27 settembre va avanti il giovedì. Odile ha un colloquio di lavoro. Salvo e il padre di Elvira decidono di incontrarsi. Umberto esercita delle pressioni su Matteo affinché quest’ultimo ostacoli Marcello. Infine, il venerdì, Salvatore è teso per l’incontro che sta per avere con il papà della Venere. Odile propone di effettuare un incontro pubblico con Maria Teresa De Filippis, la prima donna pilota a qualificarsi per un Gran Premio di Formula 1.

Il Paradiso delle Signore 23 27 settembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante le puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 e in streaming su Rai Play.