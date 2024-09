Striscia la Notizia, il 23 settembre al via l’edizione 2024-2025: conduttori, arrivano il Velino e I Caressa

Sarà un’edizione ricca di novità quella 2024-2025 di Striscia la Notizia!. Il tg satirico ideato da Antonio Ricci torna in onda, rigorosamente nella fascia dell’access prime time di Canale 5, da lunedì 23 settembre.

Striscia la Notizia! 2024-2025, chi sono i conduttori

Quella al via oggi è la trentasettesima edizione di Striscia la Notizia. Il programma, nella stagione televisiva 2024-2025, ha come sottotitolo La voce della complottenza. A spiegare il perché di tale scelta è Antonio Ricci, che ha sottolineato come tutto, in tale periodo, è letto “come un complotto“.

Al timone della prima parte di stagione debutta una nuova coppia. Essa è composta da Michelle Hunziker, conduttrice e volto storico dello show, e da Nino Frassica, comico ed attore con una lunghissima carriera alle spalle. I due rimarranno nel programma fino a sabato 12 ottobre, quando saranno sostituiti, fino al 7 dicembre, da Sergio Friscia e Roberto Lipari.

Dal 9 dicembre all’8 febbraio ci sono Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, che dal 10 febbraio all’8 marzo lasciano di nuovo il posto a Sergio Friscia e Roberto Lipari. Dal 10 al 29 marzo ci sono Gerry Scotti e Francesca Manzini. Quest’ultima, dal 31 marzo al 7 giugno, è sostituita da Michelle Hunziker, che dunque aprirà e chiuderà l’edizione.

Arriva il Velino

Altra importante novità di Striscia la Notizia 2024-2025 è il coinvolgimento del Velino. Per la prima volta, infatti, gli stacchetti di inizio e di fine appuntamento sono realizzati da una donna e da un uomo. Lei è Beatrice Coari, 21enne originaria di Genova. Parla quattro lingue, studia Economia e pratica la danza da quando ha quattro anni. Lui è Gianluca Briganti, ha 37 anni ed è di Viareggio. Dopo aver praticato calcio fino ai 19 anni, ha iniziato a coltivare la passione per il ballo, lavorando nei più famosi musical europei come Flashdance, Tarzan e The Bodyguard.

Striscia la Notizia! 2024-2025, i nuovi inviati

Infine, a Striscia la Notizia 2024-2025 ci sono nuovi inviati. Dopo l’esperienza a Pechino Express arrivano I Caressa, ovvero Fabio Caressa con la figlia Eleonora. Ogni settimana assegnano gli Oscar dei Caressas, premi satirici assegnati ai politici che si improvvisano attori e cantanti. C’è il comico Antonio Ornano, che dà vita al personaggio Socialman, che aggiorna sulle tendenze settimanali dei social. Roberto Da Crema realizza delle televendite nelle quali vende oggetti di cui si vogliono liberare personaggi celebri. Dagospia e Today.it collaborano con il format in alcune inchieste giornalistiche. Infine, arriva Il Grande Flagello, content creator che si occupa di satira politica.