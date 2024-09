Hercai Amore e Vendetta, la puntata del 23 settembre: trama, cast e curiosità

Lunedì 23 settembre, su Real Time, è in onda un nuovo appuntamento di Hercai Amore e Vendetta. La soap turca è proposta dalla rete visibile sul canale 31 del digitale terrestre dalle 21:20 circa.

Hercai Amore e Vendetta 23 settembre, regista e dove è girata

Hercai Amore e Vendetta è una produzione originale della società Mia Yapim. La serie appartiene al genere drammatico ed è andata in onda per la prima volta sull’emittente turca ATV nel 2019. La trama è liberamente ispirata all’omonimo romanzo scritto da Sumeyye Ezel. Il produttore è Banu Akdeniz, mentre la sceneggiatura è scritta da Eda Tezcan, Feraye Sahin Bersan Tan, Pelin Gulcan e Sema Ali Erol. I registi sono Cem Karci, Benal Tairi, Baris Yos ed Ali Ilhan. Le riprese si sono svolte in Turchia, nella città di Mardin. La seconda stagione di Hercai Amore e Vendetta fatica dal punto di vista degli ascolti, che comunque sono rimasti stabili nel corso delle settimane. L’appuntamento di sette giorni fa ha convinto 288 mila persone, ottenendo una share dell’1,9%.

Hercai Amore e Vendetta 23 settembre, la trama

In Hercai Amore e Vendetta di oggi, lunedì 23 settembre, Reyyan e Miran sono determinati a fuggire per iniziare una nuova vita altrove. Tutto ciò, inevitabilmente, fa infuriare la famiglia del protagonista. Azize, la nonna di quest’ultimo, lo rimprovera duramente, accusandolo di tradire la sua famiglia.

Il ragazzo, a sua volta, minaccia di far perdere per sempre le tue tracce se i suoi cari gli impediranno di convolare a nozze con la sua amata. Reyyan, intanto, sembra molto convinta della sua scelta ed è pronta a dire definitivamente addio alla sua famiglia, alla quale è molto legata.

Spoiler finale

Durante Hercai Amore e Vendetta, il giorno delle nozze è oramai prossimo, ma i problemi, per i promessi sposi, non sembrano terminare. Il padre di Reyyan è convinto che Miran stia obbligando la giovane a sposarlo. Infuriato, decide di recarsi dal protagonista armato di pistola. Infine, dopo i fatti accaduti in passato è ancora molto alta la tensione fra Azize e Reyyan.

Hercai Amore e Vendetta 23 settembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Hercai Amore e Vendetta, soap opera turca in onda su Real Time nella prima serata di oggi e visibile in diretta streaming e on demand su Discovery+.