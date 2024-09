La Volta Buona, gli ospiti della settimana dal 23 al 27 settembre: ci sono Mia Ceran e Fioretta Mari

Da lunedì 23 a venerdì 27 settembre, su Rai 1, sono in onda nuove puntate de La Volta Buona. I cinque appuntamenti della settimana sono trasmessi, come sempre, dalle ore 14:00.

La Volta Buona 23 27 settembre, i giochi e i talk sui temi di approfondimeto

Al timone de La Volta Buona torna Caterina Balivo. Quest’ultima, in ogni puntata, accoglie in studio numerosi ospiti ed esperti. In apertura di appuntamento è atteso un talk dedicato ai principali temi di attualità e di cronaca. In passato, ad esempio, la padrona di casa si è spesso occupata dell’aumento della criminalità fra i più giovani. Confermati, poi, i momenti che coinvolgono gli spettatori. Essi sono protagonisti dei giochi telefonici, con i quali possono vincere dei buoni spesa.

La Volta Buona 23 27 settembre, il lunedì con Fioretta Mari

Ad aprire la settimana de La Volta Buona, lunedì 23 settembre, è dato spazio a Franco Simone. L’artista parla del progetto che lo ha portato a reinterpretare un grande classico della musica italiana. Simone, infatti, ha cantato una sua versione di Un colpo al cuore, brano pubblicato nel 1969 da Mina. Inoltre, è in programma un’intervista a Fioretta Mari, attrice e docente che, come lei stessa ha confessato, ha tenuto lezioni di dizione proprio a Caterina Balivo.

Altre protagoniste sono de La Volta Buona del 23 settembre sono Romana Maggiora Vergano e Francesca Comencini. Le due parlano della loro esperienza nel film Il Tempo che ci vuole. Infine, direttamente dalle Olimpiadi di Parigi 2024, è accolta la Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica femminile.

Martedì 24 settembre, Caterina Balivo dà spazio a Mia Ceran. La conduttrice, da anni volto dell’intrattenimento della TV di Stato, presenta la nuova edizione di TV Talk. Ceran, da quest’anno, è la nuova padrona di casa dello storico format che analizza la televisione italiana, prendendo il posto di Massimo Bernardini. Inoltre, ci sono le Farfalle della ritmica, fresche della medaglia d’oro ottenuta ai Giochi Olimpici.

Chi c’è il giovedì e il venerdì

Gli ospiti del mercoledì de La Volta Buona non sono stati annunciati. Il giovedì c’è Fabio Mancini, autore del libro autobiografico intitolato 108 volte mi perdono. Partecipa Raimondo Todaro, ballerino e coreografo per anni professionista a Ballando con le stelle e negli ultimi anni professore di Amici. Infine, c’è il cast di Unomattina in Famiglia, la cui nuova edizione è partita lo scorso sabato 14 settembre.

Infine, durante la puntata del 27 settembre de La Volta Buona, c’è Ludovica Nasti, giovane attrice neo 18enne, nota per aver recitato ne L’Amica Geniale.