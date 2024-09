Endless Love, le trame dal 23 al 28 settembre

Da lunedì 23 a sabato 28 settembre, Canale 5 manda in onda nuove puntate di Endless Love. La soap turca, oramai onnipresente nella programmazione tv della rete ammiraglia del Biscione, trasmette la produzione il pomeriggio, dalle 14:05 alle 14:45. Il sabato, invece, la serie è proposta dalle 14:45 alle 16:30.

Endless Love 23 28 settembre, regista e dove è girata

Endless Love, che in Turchia ha esordito con il titolo originale Kara Sevda nel 2015, è una produzione originale della società Ay Yapim. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura della soap sono Burcu Gorgun e Ozlem Yilmaz. La regia, invece, è a cura di Hilal Saral. Le riprese si sono svolte in Turchia.

In Endless Love di lunedì 23 settembre, Emir rivela a Galip di avere un piano per tendere una imboscata a Kemal. Quest’ultimo, nel frattempo, pensa ad un modo per riuscire a guadagnare, nel minor tempo possibile, la fiducia di Reshat Salkin.

Endless Love 23 28 settembre, la trama

Il martedì, Kemal decide di indagare sull’agente Hakan. Il protagonista scopre che l’uomo, nonostante sia in condizioni economiche difficili, è riuscito a finanziare un costosissimo intervento chirurgico del fratello. Per lui, questa informazione è una prova del suo coinvolgimento.

Il mercoledì, Nihan è in un momento difficile. La protagonista prova di tutto pur di far funzionare il suo matrimonio con Emir, ma il suo malcontento è evidente. Banu, in maniera fortuita, ascolta una conversazione telefonica di Zeynep. Le parole di quest’ultima la fanno infuriare, al punto che fra loro nasce un duro confronto.

In Endless Love di giovedì, Asu è disperata dopo la decisione di Kemal di interrompere la loro relazione. Il fratello Emir, allora, decide di far circolare nel paese la voce che la ragazza sia incinta.

Spoiler finale

Durante Endless Love di venerdì 27 settembre, Galip riceve una nuova segnalazione da parte dell’agenzia di ispezione di Kemal. Il progetto per il quale ha ottenuto l’appalto presenta delle irregolarità. Infine, sabato 28 settembre, Kemal minaccia Hakan: se non gli fornirà i materiali richiesti farà pubblicare un articolo compromettente sul suo conto. Emir sospetta che fra Nihan e Kemal ci sia qualcosa e mette alla prova la moglie. La confidenza fra Leyla ed Ayhan cresce.

Endless Love 23 28 settembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Endless Love, soap opera le cui nuove puntate sono trasmesse su Canale 5 ed in diretta streaming su Mediaset Infinity.