Temptation Island, la puntata del 24 settembre: Alfonso piange per Federica, Antonio flirta con Saretta

Martedì 24 settembre, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata di Temptation Island. Lo show, come sempre, è condotto da Filippo Bisciglia.

Temptation Island 24 settembre, Antonio ci prova con Saretta

Nel corso di Temptation Island del 24 settembre è proseguito il percorso di Titty ed Antonio. I due, poco prima di iniziare l’avventura nella trasmissione, erano in procinto di sposarsi. Ora, però, la situazione è completamente cambiata, al punto che il ragazzo, nel villaggio del fidanzati, ha iniziato a flirtare con la single Saretta, per la quale non ha nascosto un certo interesse. A tal proposito, dopo aver ammesso di essere geloso per la tentatrice, ha deciso di portarla fuori a cena. Titty, osservando tutto ciò, sembra determinata ad interrompere qualsiasi tipo di rapporto con l’uomo.

In seguito, è proposto un focus su Alfonso e Federica. Lui, ripensando alla compagna, si è messo a piangere, affermando di aver compreso di essersi comportato male con la ragazza. Dopo aver affermato di amare la donna, si è detto pronto per superare la propria gelosia, che in passato ha limitato Federica. Lei, invece, si diverte con single e colleghe-fidanzate, godendosi la libertà che, in passato, non ha avuto.

Alfred e Sofia

A Temptation Island del 24 settembre, Alfred è sempre più vicino a Sofia, anche dal punto di vista fisico. Dopo essere andati molto vicini ad un bacio, i due hanno svolto una giornata in esterna, terminata con una passeggiata a cavallo. Ovviamente, Anna è una furia, al punto da decide di non voler più vedere le immagini del fidanzato.

Altra pagina dello show è dedicata a Mirco e Giulia. Il primo ha detto di essere “preso mentalmente” dalla single Alessia, lei, sentendo tali parole, si convince che lui non la ami più ma che non abbia il coraggio di dirlo dopo nove anni di relazione.

Temptation Island 24 settembre, Michele e Millie

Per quello che riguarda Michele e Millie, durante Temptation Island 2024, lui ha iniziato a conoscere la single Michelle. Confidandosi con lei, ha criticato la fidanzata per gli atteggiamenti troppo “libertini”. Millie, sentendo tali affermazioni, respinge le accuse ed, anzi, punta il dito contro il fidanzato, giudicato “troppo geloso“. Intanto, la fidanzata ha iniziato a frequentare il single Alex.

Infine, Diandra, parlando con uno dei tentatori, afferma di aver deciso di non abbandonare Roma per il fidanzato Valerio, sostenendo di essere pronta anche ad essere lasciata. Il compagno, non appena sente tali affermazioni, va su tutte le furie, chiama Filippo Bisciglia e chiede un falò di confronto anticipato. Il faccia a faccia, però, sarà trasmesso la prossima settimana.