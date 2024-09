Temptation Island 2024, la seconda puntata: Sara esce con Fabio, Antonio rifiuta il falò chiesto da Titty

Martedì 17 settembre, su Canale 5, è andata in onda la seconda puntata dell’edizione invernale di Temptation Island 2024. La trasmissione, come di consueto, è condotta da Filippo Bisciglia.

Temptation Island seconda puntata 17 settembre, Fabio confessa di aver tradito Sara

Grandi protagonisti della seconda puntata di Temptation Island 2024 sono stati Fabio e Sara. Il ragazzo, non appena è entrato nel villaggio, ha iniziato a sparare a zero contro la compagna, affermando di non aver voluto ancora conoscere i suoceri perché non la giudica la persona giusta. Di lei non apprezza lo stile di vita “disordinato”. Anche per tale motivo, lui sottolinea di aver avuto “qualche distrazione”.

In un secondo pinnettu, Fabio, convinto di non essere ripreso, ammette di aver tradito Sara a giugno. Lei, fino a quel momento ignara di tutto, scoppia a piangere e, su consiglio delle altre fidanzate, chiede un falò di confronto immediato.

Sara e Fabio escono insieme

Nel faccia a faccia, durante la seconda puntata di Temptation Island 2024, il fidanzato Fabio ammette (con fatica) di aver commesso un errore, sottolineando, però, di aver “dato una seconda possibilità al rapporto“. Lei è una furia sia per il tradimento che per le critiche ricevute. Alla fine, escono insieme dal programma, ma con riserva. Sara, infatti, ha più volte ammesso di non voler avere più niente a che fare con il fidanzato. Tuttavia, desidera avere altri chiarimenti, specie in merito al tradimento subito.

La seconda puntata di Temptation Island 2024 è proseguita con Antonio e Titty. Il primo, sette giorni fa, ha ammesso di non provare più forti sentimenti per la seconda. Lei, allora, ha richiesto un falò di confronto anticipato. Il compagno lo ha rifiutato, sostenendo di aver bisogno di passare ancora del tempo nello show, per comprendere effettivamente ciò che prova. Inoltre, ha criticato la ragazza per la sua eccessiva gelosia.

Temptation Island seconda puntata 17 settembre, Antonio rifiuta il falò chiesto da Titty

Poi, nella seconda puntata di Temptation Island 2024, l’attenzione si è spostata su Valerio e Diandra. Lui vorrebbe lasciare Roma e trasferirsi a Brindisi, ma lei non è intenzionata a cambiare il proprio stile di vita e ad abbandonare la città nella quale lavora. Valerio sottolinea di voler costruire una famiglia, ma intanto scherza con la tentatrice Julia.

Un focus è proposto su Mirco e Giulia. Il ragazzo si sfoga, confessando che avrebbe voluto avere già un figlio con la ragazza, ma è frenato dal comportamento della donna. Quest’ultima si mette “sempre al primo posto” ed è immatura, in quanto torna a casa e litiga “per cose di poco conto“. Lei, infuriata per aver visto un video che ritrae Mirco ballare con una single, punta il dito contro le “ingerenze” nel rapporto della famiglia di lui. Infine, aumenta la distanza fra Millie e Michele. Il ragazzo, dopo una cocente delusione passata, non vuole correre nel rapporto con la fidanzata. Lei, però, vorrebbe una famiglia ed è delusa dal fatto che Michele non abbia ancora valutato l’idea di andare a convivere.