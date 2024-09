Matrimonio a prima vista 2024, la prima puntata: le nozze

Mercoledì 25 settembre, su Real Time, è in onda la prima puntata di Matrimonio a prima vista 2024. Il programma è trasmesso sulla rete visibile sul canale 31 del digitale terrestre dalle 21:20.

Matrimonio a prima vista 2024 prima puntata, chi sono gli esperti

Con quella di oggi, prende il via la nuova edizione di Matrimonio a prima vista. Non cambia il meccanismo di funzionamento del programma: sei single, in cerca dell’anima gemella, si sposano al buio, ovvero con un partner mai visto fino ad ora e che conoscono esclusivamente sull’altare.

In seguito, attraversano varie fasi di vita insieme, dal viaggio di nozze alla convivenza. Al termine dell’esperienza devono decidere se rimanere marito e moglie o se, invece, lasciarsi definitivamente. A guidarli nell’esperienza tornano gli oramai noti esperti. Il trio è formato dalla psicoterapeuta Nada Loffredi, dal life coach Andrea Favaretto e dal sociologo Mario Abis.

La formazione delle coppie

Nel corso della prima puntata di Matrimonio a prima vista 2024 sono presentati i protagonisti di questa edizione. Le coppie, come prevede il format, sono formate dagli esperti, che hanno unito i single sulla base delle loro affinità. La prima unione è quella fra Valentina Pangallozzi ed Erik Ilardo. Lei ha 29 anni, è sensibile, ironica e determinata. Ama stare a contatto con la natura e spera di trovare un amore pure come quello dei genitori, che sono insieme da quarant’anni. Lui ha 32 anni, è di Pescara e lavora come impiegato. Ha tante passioni, come quella della scrittura.

Altra relazione è fra Chiara Maderna e Pietro De Luca. Lei ha 38 anni, è di Novara e lavora come insegnante nelle scuole elementari. Lui ha 37 anni, è di Milano e ama stare a contatto con gli altri. Motivo, questo, per il quale apprezza il proprio lavoro, essendo uno store manager. Infine, la 27enne Asia Marchese, ambiziosa impiagata di Bergamo, convola a nozze con Anthony Giavarini, suo concittadino di 30 anni, che lavora come camionista.

Matrimonio a prima vista 2024 prima puntata, le nozze

Tutti i protagonisti, nella prima puntata di Matrimonio a prima vista 2024, comunicano alle proprie famiglie la loro decisione di sposare una persona completamente sconosciuta. Si tratta di una fase sempre molto importante, che potrebbe influenzare anche il resto del percorso dei protagonisti. In seguito, dopo tutti i preparativi del caso, compresa la scelta dell’abito, è il momento di celebrare le nozze: è questo il momento nel quale marito e moglie si vedono per la prima volta. Al termine delle cerimonie, i promessi sposi devono partire per il viaggio di nozze. Tra Erik e Valentina, però, ci sono già le prime tensioni.