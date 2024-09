Tutto chiede salvezza 2 su Netflix: trama, cast e curiosità

Giovedì 26 settembre, su Netflix, arriva Tutto chiede salvezza 2. La serie tv, giunta alla seconda stagione, è rilasciata in Italia a partire dalle ore 09:00.

Tutto chiede salvezza 2, regista e dove è girata

La società di produzione che ha realizzato Tutto chiede salvezza 2 è Picomedia. Originale italiana, la sceneggiatura della serie è scritta da Daniela Gambaro, Daniele Mencarelli e Francesco Bruni, ovvero gli stessi che hanno firmato già la prima stagione. La regia, esattamente come nel passato ciclo di appuntamenti inediti, è del già citato Francesco Bruni.

Le riprese della serie tv si sono svolte in Italia, nei pressi della capitale Roma. Il secondo capitolo è composto da un totale di cinque episodi. Ognuno di questi ha una durata di circa 50 minuti. Come di consueto, Netflix li rilascia tutti insieme, a partire dalle ore 09:00 di mattina. Mentre la prima stagione era ispirata a fatti realmente accaduti, narrati nell’omonimo libro di Daniele Mencarelli, le vicende delle nuove puntate sono totalmente frutto di fantasia.

Tutto chiede salvezza 2, la trama

La trama di Tutto chiede salvezza 2 si svolge a due anni di distanza dal finale della scorsa stagione. Rispetto ad allora, molte cose sono cambiate. Daniele e Nina hanno proseguito la loro frequentazione e sono diventati genitori della piccola Maria. Tuttavia, dopo la nascita della figlia il rapporto fra i protagonisti è cambiato in modo radicale, tanto che la loro storia si è conclusa ed ora sono in lotta per riuscire ad ottenere l’affidamento esclusivo di Maria.

Spoiler finale

Intanto, in Tutto chiede salvezza 2, Daniele ha cambiato vita dopo il TSO. Un’esperienza, questa, che ha lo convinto a diventare infermiere. Con tanta fatica e, soprattutto, grazie all’aiuto della dottoressa Cimaroli, il ragazzo riesce ad entrare a lavorare in ospedale come tirocinante. Si tratta di un’opportunità molto importante, in quanto può dimostrare al giudice di essere in grado di lavorare e, dunque, di essere un genitore affidabile. In qualità di operatore sanitario conosce nuovi pazienti e si affeziona alle loro storie.

Tutto chiede salvezza 2, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della seconda stagione di Tutto chiede salvezza, serie tv che torna in onda, con cinque nuove puntate, sulla piattaforma di intrattenimento Netflix dalle ore 09:00 del 26 settembre.