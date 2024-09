Donne sull’orlo di una crisi di nervi, la terza puntata con Emma Bonino e Vittorio Feltri

Giovedì 26 settembre, Rai 3 propone la terza puntata di Donne sull’orlo di una crisi di nervi. La trasmissione di Piero Chiambretti è in onda in prima serata, dalle 21:20.

Donne sull’orlo di una crisi di nervi terza puntata, continua l’emorragia negli ascolti

La seconda edizione di Donne sull’orlo di una crisi di nervi, anche nel nuovo appuntamento, è arricchita dalla presenza di tre opinioniste. Esse, durante la serata, effettuano vari interventi, commentando le loro carriere e quelle degli ospiti in quel momento presenti al centro dello studio. In tale ruolo ci sono la showgirl e conduttrice Alba Parietti, l’attrice Asia Argento e la presentatrice e speaker radiofonica Rosita Celentano. Alle loro idee si aggiungono quelle maschili del comico in divisa Gene Gnocchi e del “filosofo” Edoardo Camurri.

La nuova stagione televisiva per Chiambretti si prospetta complessa dal punto di vista degli ascolti. La puntata andata in onda sette giorni fa, infatti, ha avuto un calo rispetto ai dati già bassi dell’esordio. Nonostante l’intervista al Presidente del Senato Ignazio La Russa, seconda carica dello Stato, lo show ha intrattenuto solamente 533 mila persone, con una share del 3,3%. Rispetto al debutto, il format ha perso circa 100 mila telespettatori e lo 0,8% di share.

Emma Bonino e Vittorio Feltri

A Donne sull’orlo di una crisi di nervi di oggi, 26 settembre, Chiambretti effettua una lunga intervista ad Emma Bonino. Si tratta di una delle politiche di maggior esperienza del nostro paese. Il suo primo incarico è arrivato nel 1976, quando è stata eletta deputata alla Camera dei Deputati. Da sempre in prima linea nella difesa dei diritti, ha rivestito varie cariche prestigiose, da quella di Ministro degli Esteri a Commissaria Europea, oltre che delegata all’ONU. Inoltre, ha dato un contributo fondamentale per la nascita della Corte penale internazionale.

C’è anche Vittorio Feltri, consigliere regionale della Lombardia e giornalista. Quest’ultimo, nelle scorse ore, è finito al centro di una polemica a causa di alcune dichiarazioni. Come riferisce il quotidiano Corriere della Sera, Feltri ha detto: “I ciclisti mi piacciono solo quando vengono investiti“.

Donne sull’orlo di una crisi di nervi terza puntata, gli altri ospiti

Nella terza puntata di Donne sull’orlo di una crisi di nervi c’è anche Paola Ferrari. La giornalista, da anni volto dell’informazione sportiva della TV di Stato, in questa stagione televisiva conduce l’approfondimento sportivo 90esimo Minuto di Sabato. Nella diretta, il padrone di casa si collega con gli inviati Nicoletta Manzioni da Parigi, Claudio Pagliara da New York e Marco Varvello da Londra.

Tornano Maurizio Mannoni con la sua classifica degli uomini in crisi della settimana e Giorgio Dell’Arti con nuove inchieste giornalistiche. Non mancano i monologhi comici di Marina Valdemoro, Francesco Fanucchi e Rosalia Porcaro. Infine, sono coinvolti il crematologo Ubaldo Lanzo, la giornalista Grazia Sambruna, le scrittrici Giada Biaggi e Melanie Francesca e la Casalinga di Alpignano.