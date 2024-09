Kostas terza puntata su Rai 1: trama, cast e curiosità

Giovedì 26 settembre, su Rai 1, è in onda la terza puntata di Kostas. La fiction, appartenente al genere thriller, è visibile in prime time, dalle ore 21:25 circa.

Kostas terza puntata, regista e dove è girata

Kostas è una produzione originale di Palomar, che ha realizzato il titolo in collaborazione con Rai Fiction. La trama è tratta dai romanzi intitolati Si è suicidato il Che, Ultime della notte e Difesa a zone, scritti dall’autore greco Petros Markaris. Per rispettare al meglio l’ambientazione originale, anche la fiction è ambientata in Grecia e, in particolare, nella capitale Atene. La prima stagione della serie è oramai vicina al termine. L’ultimo appuntamento, salvo modifiche di programmazione, è nei palinsesti la prossima settimana, giovedì 3 ottobre. La sceneggiatura è firmata da Pier Paolo Piciarelli, Salvatore De Mola, Michela Straniero e Valentina Alferj. La regia è a cura di Milena Cocozza.

Kostas terza puntata, la trama

Durante la terza puntata di Kostas, il protagonista è oramai completamente ristabilito dopo i gravi problemi di salute avuti negli scorsi episodi. Adriana è ancora molto spaventata e chiede al personaggio principale di non tornare subito a lavoro. Lui, però, non ne vuole sapere di stare a casa e sceglie di tornare subito in commissariato.

Le indagini relative alla morte di Koustas, imprenditore che aveva dei rapporti finanziari con politici ed amministratori locali, sono più complesse del previsto. Caterina, intanto, frequenta Fanis, il medico che ha salvato la vita al padre. Fatto, questo, che ovviamente turba Panos, fidanzato della ragazza, e che non piace neanche a Kostas, che giudica in malo modo la nuova conoscenza della figlia.

Spoiler finale

Nel corso della terza puntata, Charitos e Ghikas sono oramai ai ferri corti. Le tensioni già presenti peggiorano nel momento in cui Favieros, noto imprenditore con un passato da oppositore politico negli anni della dittatura, si suicida in diretta televisiva. Il protagonista teme che tale gesto possa essere in qualche modo legato alla morte, ancora avvolta nel mistero, di Koustas.

Kostas terza puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Kostas, serie tv poliziesca che prosegue, con un nuovo appuntamento, giovedì 26 settembre, in prima serata su Rai 1 e in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.