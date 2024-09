LOL Chi ride è fuori 5, cambiano i conduttori e chi sono i concorrenti: spazio a Brignano e Cucciari

Amazon Prime Video ha svelato i nomi dei concorrenti e dei conduttori di quello che è il loro format di punta per ciò che riguarda l’intrattenimento. Stiamo parlando di LOL Chi ride è fuori 5, che sarà rilasciato nel 2025.

LOL Chi ride è fuori 5, non cambia il meccanismo

Nonostante le tantissime novità di LOL Chi ride è fuori 5, rimane invariato il meccanismo di funzionamento. Lo show, che tanto bene ha fatto nelle prime edizioni, è articolato in una sfida fra dieci comici. Essi sono chiusi all’interno di una stanza per sei ore e devono ideare una serie di sketch e gag, nel tentativo di far ridere gli avversari.

I conduttori, che seguono l’intera sfida dalla control room, alla prima risata interrompono il gioco ed estraggono il cartellino giallo contro il concorrente che ha commesso l’infrazione. Alla seconda inosservanza, il comico riceve un cartellino rosso che lo elimina dal gioco e lo costringe a seguire il resto della sfida dalla control room. L’ultimo partecipante che riesce a rimanere serio è il vincitore e può decidere a quale ente benefico donare il montepremi finale, dal valore di 100 mila euro.

Cambiano i conduttori

LOL Chi ride è fuori 5 è una produzione originale di Endemol Shine Italia, che l’ha realizzata per conto di Amazon MGM Studios. Sei gli episodi previsti. Importante novità rispetto al passato è quella relativa ai conduttori. Per la prima volta da quando il programma è arrivato in Italia, infatti, Fedez non è nel cast dei presentatori. Assente anche Frank Matano, co-conduttore sin dalla seconda edizione. Al loro posto è presente la coppia composta da Alessandro Siani ed Angelo Pintus. Il primo, attore e regista, nelle ultime stagioni tv ha guidato il tg satirico Striscia la Notizia. Il secondo, invece, è stato fra i concorrenti più apprezzati della prima edizione del programma.

LOL Chi ride è fuori 5, il cast

Fra i protagonisti di LOL Chi ride è fuori 5 c’è, in primis, Geppi Cucciari, volto di Rai 3 dove guida Splendida Cornice. C’è il comico Enrico Brignano, affiancato dalla moglie Flora Canto. I due, uniti nella vita, sono avversari nel gioco. Attesa Valeria Graci, fino a pochi mesi fa nel cast fisso di Citofonare Rai 2. Si cimentano nell’esperimento l’illusionista Raul Cremona, il giovane youtuber Tommaso Cassissa e l’attrice Marta Zoboli. Da segnalare la presenza di Andrea Pisani, membro dei PanPers e presentatore di Only Fun Comico Show, su NOVE. A questi si aggiunge il vincitore di LOL Talent Show, trasmissione di Prime Video guidata da Mago Forest e con giudici Katia Follesa, Elio e Lillo Petrolo.