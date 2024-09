Grande Fratello, la puntata del 26 settembre: Yulia preferita, ospite Brooke di Beautiful

Giovedì 26 settembre è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Il programma è trasmesso in prima serata, dalle 21:20 circa, con la conduzione di Alfonso Signorini. Al suo fianco, in qualità di opinioniste, ci sono Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici.

Grande Fratello 26 settembre, la querelle fra Luzzi e Shaila

Durante il Grande Fratello del 26 settembre si è parlato a lungo dei due rapporti iniziati negli ultimi giorni. Da una parte c’è l’ex velina Shaila Gatta, che ha ammesso di provare dell’interesse sia per Javier che per Lorenzo. Quest’ultimo, intanto, ha dato il primo bacio della nuova edizione dello show ad Helena Prestes, che ha lodato l’uomo perché grazie a lui prova “leggerezza”. Commentando tali dinamiche, Luzzi è tornata a criticare Gatta, ammettendo di non apprezzare particolarmente la strategia della giovane di provocare i due ragazzi.

In seguito, Luca e Lorenzo hanno avuto modo di confrontarsi. Nella puntata di lunedì, i concorrenti hanno avuto un duro scontro, dovuto alla nomination che Spolverato ha fatto verso Calvani. Dentro la Casa, negli scorsi giorni, gli uomini hanno avuto la possibilità di chiarirsi e fra loro sembra essere tornato il sereno.

Brooke di Beautiful “sposa” Clayton Norcross

Al Grande Fratello del 26 settembre, Alfonso Signorini ha celebrato un “matrimonio” speciale. Al’interno del loft di Cinecittà è entrata, per una sorpresa, l’attrice Katherine Kelly Lang, nota al grande pubblico per essere Brooke di Beautiful. La donna ha finto di convolare a nozze con Clayton Norcross, che nella soap ha prestato il volto al personaggio Thorne Forrester.

Enzo Paolo Turchi, chiamato in Mistery Room, si è commosso parlando dell’amore che prova per la figlia, avuta in tarda età. La Casa, in un secondo momento, si è spaccata in merito a Yulia. Da qualcuno è fortemente criticata, come ad esempio da Helena e da Jessica. Per altri, su tutti Michael, la ragazza è “importante”. Clarissa Burt ha commosso il pubblico raccontando di quando, da giovane, ha dovuto fare i conti con un padre violento.

Grande Fratello 26 settembre, Yulia Bruschi preferita

Al Grande Fratello del 26 settembre, Alfonso Signorini ha comunicato l’esito del televoto. La preferita del pubblico e dunque immune è risultata essere Yulia, che ha raccolto il 35,88% dei voti. Seguono, a poca distanza, Ilaria ed Yago con il 32,22% e il 31,9%. Infine, in chiusura di appuntamento, si sono svolte le consuete nomination. I prescelti sono Helena, Shaila, Yago ed Amanda. La persona meno votata sarà la prima candidata all’eliminazione, che avverrà nell’appuntamento del giovedì.