Endless Love, la puntata in prima serata del 27 settembre su Canale 5: trama, cast e curiosità

Venerdì 27 settembre, dalle 21:20 circa, Canale 5 propone una nuova puntata di Endless Love. La soap turca, grande successo nel daytime della rete, prende il via subito dopo la fine di Striscia la Notizia!.

Endless Love 27 settembre, regista e dove è girata

Endless Love, che in Turchia ha esordito con il titolo originale Kara Sevda nel 2015, è una produzione originale della società Ay Yapim. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura della soap sono Burcu Gorgun e Ozlem Yilmaz. La regia, invece, è a cura di Hilal Saral. Le riprese si sono svolte in Turchia.

Canale 5, dunque, continua ad affidarsi anche in prima serata alla produzione turca. Una scelta, questa, quasi inevitabile se si prendono in considerazione gli ascolti. La serie, nella scorsa settimana, ha convinto 2,3 milioni di telespettatori, con una share del 14,4%. Si tratta, di fatto, di una delle offerte di prime time più viste della settimana considerando il numero di spettatori, superando titoli come I Fratelli Corsaro e il Grande Fratello.

Endless Love 27 settembre, la trama

Nel corso di Endless Love del 27 settembre, Galip ha accettato di essere complice del figlio per inscenare il proprio rapimento. Per tale motivo, si fa trovare da Kemal all’interno del magazzino di Zehir, utilizzato come location per il finto rapimento. Nello stesso momento, Emir è in procinto di consegnare una valigetta ricca di denaro a Reshat. L’obiettivo del primo è quello di far allontanare il secondo dopo aver tradito Kemal.

In seguito, in Endless Love di oggi, Nihan e Kemal sono insieme quando devono soccorrere Asu, che è portata in ospedale. Mentre si trova nella struttura sanitaria, la protagonista riceve una telefonata da Emir ed è costretta a riferire al marito la verità, indicandogli il nome e l’indirizzo dell’ospedale.

Spoiler finale

Durante Endless Love del 27 settembre, Kemal e Nihan hanno un confronto. Lui confessa i propri sentimenti ed ammette che avrebbe voluto costruire una famiglia con la protagonista. Lei, però, non si sbilancia. Dopo aver ascoltato le parole del ragazzo, lo invita a riflettere e a rispettare i forti sentimenti che Asu prova nei suoi confronti.

Endless Love 27 settembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Endless Love, soap opera la cui nuova puntata è trasmessa su Canale 5 ed in diretta streaming su Mediaset Infinity.