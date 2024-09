Il castello delle cerimonie, la puntata del 20 settembre: il matrimonio di Delia e Daniele

Venerdì 20 settembre, su Real Time, è in onda, in seconda serata, un nuovo appuntamento de Il castello delle cerimonie. Il programma prende il via subito dopo la fine di Bake Off Italia.

Il castello delle cerimonie 20 settembre, le nozze di Delia e Daniele

Il castello delle cerimonie 2024, produzione originale della società B&B Film, è condotto da Imma Polese e dal marito Matteo Giordano. Quella odierna è l’ottava edizione, che è composta da quindici appuntamenti inediti. Ognuno di questi ha una durata di circa 30 minuti ed è reso disponibile in anteprima streaming su Discovery+.

Le puntate sono ambientate nella suggestiva location del Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, piccolo comune vicino a Napoli. Lo show ha Eleonora De Angelis nel ruolo di narratrice. La sigla è Nu matrimonio napulitano, cantata da Daniele Bianco. Nella puntata odierna è organizzata la festa per il matrimonio fra Delia e Daniele.

Chi sono i protagonisti di oggi

Al centro dell’appuntamento del 20 settembre de Il castello delle cerimonie vi sono, dunque, i promessi sposi Delia e Daniele. Lui afferma: “Ho 44 anni, sono nato in Calabria ma da tanto tempo mi sono trasferito al nord, a Milano”.

Lei aggiunge: “Io, invece, sono una napoletana doc. Amo la mia città, la ho nel sangue. Se non fosse per Daniele io sarei sicuramente rientrata. Sin da piccola desideravo celebrare il mio matrimonio nel castello”.

Delia aggiunge: “Ero da poco arrivata a Milano, ero in metro perché stavo per andare ad un colloquio di lavoro”. Daniele racconta che è stato amore a prima vista: “Appena l’ho vista mi sono innamorato, abbiamo scambiato qualche parola e le ho lasciato un mio biglietto da visita. Da lì a poco ci siamo fidanzati in casa ed oramai stiamo insieme da dieci anni. Noi facciamo e pensiamo le stesse cose nel medesimo momento, siamo molto uguali. Siamo due corpi in una testa sola”.

Il castello delle cerimonie 20 settembre, le richieste per la cerimonia

Nella puntata del 20 settembre de Il castello delle cerimonie, Delia e Daniele visitano la location per un primo sopralluogo. In seguito, organizzando il party con Matteo Polese, gli sposi affermano: “Mi piacerebbe una cerimonia lunga tutto il giorno, con un menù sia di mare che di monte. Vorremmo porzioni belle abbondanti, non siamo fatti per il gourmet. Infine, alla fine del pasto, ci piacerebbe mangiare un piatto a sorpresa, cioè la pasta, patate e provola”. Come sempre, non mancheranno i cantanti neomelodici.