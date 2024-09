Stasera in tv domenica 29 settembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 29 settembre 2024. Su Rai3, alle 20.35, l’attualità con Presa diretta. Su Italia 1, l’attualità con Le Iene, programma condotto da Veronica Gentili e Max Angioni.

Stasera in tv domenica 29 settembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Sempre al tuo fianco, con Ambra Angiolini, Fortunato Cerlino. Due episodi: “Segreti sommersi”. Sara (Ambra Angiolini), impegnata nel caso più difficile della sua carriera, fatica a dividersi tra lavoro e vita privata: Marina, che si è trasferita da lei a Roma, è sempre più difficile da gestire. Intanto Ginevra si trova con Victor sul campo dell’emergenza. A seguire, “Non mi lasciare”. Merlo e Ahbed, in Calabria, confermano i loro sospetti sulle navi affondate: probabilmente trasportavano rifiuti tossici. Ma le prove non sono sufficienti per convincere Sara e Canovi a intervenire. Nel frattempo, Sara si trova impegnata nell’emozionante e drammatico salvataggio di una donna e un bambino intrappolati sotto le macerie. Federico invita Marina ad uscire. Il loro primo appuntamento sembra perfetto, ma…

Su Rai3, alle 20.35, l’attualità con Presa diretta. Aumentano i tumori tra gli under 50: l’allarme è stato lanciato dai clinici e dai ricercatori e ci si interroga sulle cause. Inquinamento, stili di vita, alimentazione scorretta, alcool: Riccardo Iacona propone una riflessione su come cambiare cultura e mentalità, perché la prevenzione può davvero salvare la vita.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. La legge di bilancio, le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, quelle regionali in Italia, senza dimenticare i venti di guerra e i casi di cronaca: anche questa domenica Giuseppe Brindisi chiude la settimana di Rete 4 facendo il punto della situazione con i suoi ospiti, in studio e in collegamento.

Su Canale 5, alle 21.20, la soap La rosa della vendetta. Mert rivela a Deva che Vefa sa che erano fidanzati. L’uomo non ha detto nulla a Gulcemal (Murat Unalmis), perché Mert gli ha fatto capire che, se dovesse capitargli qualcosa, anche Gulendam ne risentirebbe. Gulcemal mostra a Deva il vano con le armi degli uomini della casa e le giura che non ne faranno mai più uso.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. La redazione guidata da Davide Parenti è al lavoro da mesi per realizzare i servizi e le inchieste della nuova edizione, al via oggi, del popolare programma condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Presto, di giovedì sera, arriveranno anche le puntate inedite del fortunato spin-off “Inside”.

Su La7, alle 21.15, Eden. In un’intervista la co-ideatrice e conduttrice Licia Colò aveva riassunto così lo spirito che anima il programma. “Emozionare con la bellezza di un paesaggio o di un capolavoro artistico. Ma soprattutto celebrare la forza della natura”.

Su Nove, alle 21.30, il concerto Renato Zero – Autoritratto. Questa sera c’è la 1° parte del concerto di Renato Zero che si è svolto il 21 e 22 giugno scorso in Piazza del Plebiscito a Napoli. Sul palco con l’artista romano anche una band di 7 musicisti e un coro a 8 voci.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Il Castello delle Cerimonie. Porte di nuovo aperte per Villa Sonrisa dove Imma e Matteo Polese sono intenti ad organizzare le sontuose nozze di Delia e Daniele. I due vivono a Milano, ma per il matrimonio desideravano una cerimonia partenopea.

I film di questa sera domenica 29 settembre 2024

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2018, di Christian Alvart, Cut Off, con Moritz Bleibtreu, Barbara Prakopenka. Durante l’autopsia di un cadavere, l’avvocato Herzfeld trova una nota con un numero di telefono che conosce troppo bene: quello di sua figlia. La terrificante scoperta rappresenta solo l’inizio di un macabro gioco.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2022, di Greg Bjorkman, Press Play – La musica della nostra vita, con C. Rugaard. Laura ha la possibilità di salvare Harrison, l’amore della sua vita, quando scopre che il nastro che hanno realizzato insieme può trasportarla indietro nel tempo.

Su Iris, alle 21.10, il film storico del 2005, di Ridley Scott, Le Crociate, con Orlando Bloom, Eva Green. Il giovane fabbro Balian riceve la visita di Goffredo, un nobile giunto dalla Terrasanta, che gli rivela di essere suo padre. Nominato cavaliere, Balian raggiunge Gerusalemme.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2021, di Brian Brough, Identical love, con Mason Mac, Shae Robins. Dopo essere stata lasciata all’altare, Charlotte s’iscrive come volontaria in una clinica sanitaria, ma i suoi piani di fuga vengono scombussolati quando s’imbatte nel gemello del suo ex.

Stasera in tv domenica 29 settembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Paolo Zucca, Vangelo secondo Maria, con Benedetta Porcaroli. Maria è una ragazzina di Nazareth, e come donna nella Palestina antica le è proibito imparare a leggere e scrivere. Ma l’incontro e il matrimonio con Giuseppe cambierà la sua vita.

Su Sky Cinema Due, alle 19.10, il film thriller del 1994, di Quentin Tarantino, Pulp Fiction, con John Travolta, Uma Thurman. A Los Angeles s’intrecciano storie di ordinaria violenza: due balordi tentano una rapina; un killer deve far compagnia alla moglie del capo e un pugile vince a sorpresa un incontro truccato.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2019, di Jake Kasdan, Jumanji: The Next Level, con Dwayne Johnson. La nostalgia per l’avventura vissuta convince Spencer a rituffarsi dentro Jumanji. I suoi amici, con l’aiuto del dottor Bravestone, cercano di riportarlo a casa, sfidando nuovi pericoli.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2014, di Antoine Fuqua, The Equalizer – Il vendicatore, con Denzel Washington. L’ex agente della Cia Robert McCall si è ritirato in solitudine. Quando conosce Alina, una giovane prostituta russa tiranneggiata dal suo protettore, decide di darle una mano.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film horror del 2023, di Emma Tammi, Five nights at Freddy’s, con Josh Hutcherson. Mike accetta un posto come guardia giurata notturna al ristorante Freddy Fazbear’s Pizzeria. Ma ben presto il giovane scopre che niente nel locale è quello che sembra.