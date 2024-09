Amici 2024-2025, la prima puntata: la classe, gli ospiti e i professori

Domenica 29 settembre, su Canale 5, è andata in onda la prima puntata pomeridiana di Amici 2024-2025. Al timone della trasmissione c’è Maria De Filippi, padrona di casa del talent sin dalla prima stagione.

Amici 2024-2025 prima puntata, le novità nella squadra di professori

Maria De Filippi, nella prima puntata di Amici 2024-2025, ha accolto in studio i professori. Come nelle ultime edizioni, sono presenti tre giudici per il canto ed altrettanti per il ballo. Nella prima disciplina non vi sono cambiamenti: i protagonisti sono i soliti Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Anna Pettinelli. Importante novità, invece, coinvolge la danza. Ai confermati Emanuel Lo ed Alessandra Celentano si aggiunge la new entry Deborah Lettieri. Classe 1983, è famosa per essere la seconda italiana di sempre ad essere riuscita ad entrare nel corpo di ballo del Crazy Horse, prestigiosa compagnia di Parigi.

Gli ospiti

Nella prima puntata di Amici 2024-2025 ci sono stati tanti ospiti. In primis Sarah, vincitrice dell’ultima edizione, che ha riconsegnato la Coppa e ha proposta la nuova Tacchi, in uscita il 4 ottobre. Coinvolta anche Angelina Mango, lanciata dal talent due anni fa e che ha presenziato con Olly, insieme al quale ha intonato la hit Per due come noi.

A consegnare le maglie ai nuovi allievi del talent vi sono stati numerose celebrità, a partire dalla giornalista Francesca Fagnani, conduttrice di Belve. Coinvolti gli attori Ilenia Pastorelli e Marco Bocci, oltre al cantautore Mahmood e alla già citata Angelina Mango. Infine, spazio a Cristiano Malgioglio, da due edizioni giudice del Serale di Amici.

Amici 2024-2025 prima puntata, la nuova classe

Ad inizio della prima puntata di Amici 2024-2025 hanno partecipato ventisei artisti. Non tutti, però, sono riusciti ad entrare nella scuola. Per quel che riguarda i cantanti, nel team Zerbi presenziano Alena, Vybes e Diego Lazzari. La prima è stata bocciata da Anna Pettinelli. Il secondo è romano ed ha 21 anni. Il terzo, infine, ha 24 anni ed è già una celebrità: sui social è seguito da 900 mila persone e alcuni suoi brani hanno già superato milioni di stream. La squadra di Pettinelli è composta da Niccolò, 18enne di Perugia ed ex giocatore di pallanuoto, e TrigNo, 22enne. Ci sono il 17enne Luk3 ed Ilan, 21 anni: i due, voluti da più di un professore, sceglieranno più avanti il coach con il quale affrontare l’avventura. Il medesimo destino spetta a Senza Cri.

Nel ballo, Alessandra Celentano ha selezionato la 21enne Alessia, Chiara, 22enne con un passato nell’Accademia della Scala, e Daniele, 18enne che balla da quando era un bambino. Per Emanuel Lo ci sono Alessio e Sienna: il ragazzo era nel cast di Battiti Live ed ha uno stile di danza incentrato sull’hip hop. La ragazza, come Dustin ed Isobel, è originaria dell’Australia ed è nel nostro paese da cinque anni. Infine, la new entry Deborah Lettieri accoglie Teodora, originaria della Repubblica Ceca, il 20enne Gabriele e Rebecca, ex ballerina di Viva Rai 2.