La Rosa della Vendetta, la puntata del 29 settembre su Canale 5: trama, cast e curiosità

Domenica 29 settembre, Canale 5 trasmette un nuovo appuntamento de La Rosa della Vendetta. La soap opera, originaria della Turchia, è in onda in prime time, a partire dalle ore 21:20.

La Rosa della Vendetta 29 settembre, regista e dove è girata

Domenica 22 settembre, dunque, prosegue con un appuntamento inedito la seconda stagione de La Rosa della Vendetta. Tale fiction è una produzione originale della società MF Yapim. La sceneggiatura è scritta da Eda Tezcan e da Selda Akin. I registi sono Merve Colak e Yusuf Pirhasan. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi delle città Istanbul e Bursa. In patria, la fiction ha esordito nel mese di aprile del 2023, con il titolo originale Gulcemal.

La Rosa della Vendetta 29 settembre, la trama

Ne La Rosa della Vendetta di oggi, Mert confessa a Deva che Vefa ha scoperto il segreto relativo alla loro relazione passato. Tuttavia, rassicura la protagonista sul fatto che non ha ancora comunicato tale informazione a Gulcemal. Quest’ultimo, intanto, di fronte al personagio principale fa un gesto dal forte valore simbolico per prometterle che nessuno della sua famiglia farà più uso delle armi. Deva, rimasta impressionata da ciò che ha visto, torna a casa e comunica ad Ipek e ad Ibrahim di avere intenzione di avviare una collaborazione con Gulcemal. Non appena apprende tale notizia, Ibrahim va su tutte le furie.

Spoiler finale

Fra Deva ed Ibrahim, durante La Rosa della Vendetta di oggi, si verifica un duro scontro. I due si scambiano delle reciproche accuse, fino a quando la donna decide di andare via di casa e scappare con Armagan. Ibrahim, comprendendo di aver esagerato, prova a fermarli per scusarsi, ma i suoi tentativi non sembrano avere il risultato sperato. Gulendam, a sua volta, origlia una litigata in corso fra Mert e Vefa: dalle parole di questi ultimi apprende che suo marito è l’ex fidanzato di Deva. Infine, Zafer si presenta a sorpresa durante la festa per la presentazione del nuovo marchio ed accusa pubblicamente Gulcemal di essere un assassino.

La Rosa della Vendetta 29 settembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante La Rosa della Vendetta 2, fiction turca le cui nuove puntate sono trasmesse dalle 21:20 su Canale 5 e visibili in diretta streaming e on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.