Don’t Forget The Lyrics, Gabriele Corsi torna con una nuova edizione ed un cambio di orario: le novità

Lunedì 30 settembre torna in onda, con un ciclo di nuove puntate, uno dei titoli di punta dell’intrattenimento di NOVE. Stiamo parlando di Don’t Forget The Lyrics, che nella stagione 2024-2025 giunge alla sesta edizione.

Don’t Forget The Lyrics sesta edizione, il cambio di orario

Non cambia il padrone di casa del format, rivisitazione italiana dell’omonimo show statunitense in onda su Fox. La sfida, infatti, è guidata da solito Gabriele Corsi, conduttore sin dal suo debutto in Italia, avvenuto nel 2022.

La principale novità della sesta edizione di Don’t Forget The Lyrics riguarda l’orario di messa in onda. Fino ad oggi, infatti, la rete Discovery aveva trasmesso le puntate in access prime time, dalle 20:25 fino alle 21:20 circa. Quest’anno, però, tale fascia oraria è presidiata da Chissà chi è, nuovo game show guidato da Amadeus. Così come avvenuto già per Cash or Trash, anche la trasmissione di Corsi anticipa di circa un’ora e prende il via nel preserale, dalle 19:30. Gli appuntamenti hanno una durata di circa 60 minuti.

Don’t Forget The Lyrics è una produzione originale della Banijay Italia, che lo ha realizzato per conto di Warner Bros. Discovery. Tutti gli appuntamenti sono fruibili anche in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione Discovery+.

Il cast fisso

Gabriele Corsi, durante le varie puntate di Don’t Forget The Lyrcs, può contare sulla presenza della Stai sul Pezzo Band, chiamata a supportare i vari concorrenti durante le esibizioni di karaoke. A dare vita al duo c’è la confermata Antonella Lo Coco e Marco Stabile, presenza fissa del game dalla seconda edizione. Così come lo scorso anno, un gruppo di ragazzi chiamati Gli scoordinati eseguono delle coreografie di danza durante le performance canore.

Don’t Forget The Lyrics sesta edizione, il meccanismo di gioco

Non cambia il meccanismo di funzionamento di Don’t Forget The Lyrics. Ogni giorno, tre concorrenti hanno a disposizione sei categorie di canzoni: la metà hanno un valore palese, le altre hanno un punteggio nascosto che viene comunicato solo se sono scelte dallo sfidante.

Quest’ultimo, dopo la selezione, canta in stile karaoke quando, all’improvviso, le parole sullo schermo scompariranno: per completare la manche, il protagonista deve conoscere il testo e cantarlo senza supporti. I due che ottengono il punteggio più alto avanzano al Duello, dal quale emergerà il nome del campione. Quest’ultimo acquisisce automaticamente la possibilità di tornare a gareggiare nella puntata del giorno dopo. L’unica novità riguarda il gioco finale chiamato La Scalata, composta da cinque fasi con difficoltà crescente. Il montepremi massimo, da quest’anno, raddoppia ed arriva fino ad un massimo di 10 mila euro.