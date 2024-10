Primo Appuntamento, i single e l’andamento delle coppie della puntata del 1° ottobre

Martedì 1° ottobre, Real Time trasmette una nuova puntata di Primo Appuntamento. Il programma, guidato da Flavio Montrucchio, prende il via alle 21:20.

Primo Appuntamento 1° ottobre, Angelica con Kostantin

Con la serata odierna procede l’ottava edizione di Primo Appuntamento. Il format, che fa conoscere single in cerca dell’anima gemella, ha come protagonisti anche il barman Mauro, che prepara gli aperitivi, e la maitre Barbara, che invece accoglie le persone che entrano nel ristorante.

A Primo Appuntamento del 1° ottobre c’è Angelica. Ha 41 anni, è di Riccione e lavora nel settore immobiliare: “Cerco di acquistare, rivendere e ristrutturare, solitamente curo anche la parte tecnica e fisica del lavoro, come montare mobili e mettere la carta da parati“. Ama la musica, perché la “rigenera” e le permette di “stare bene”. Incontra Kostantin, 28enne bulgaro che vive in Italia da diciassette anni. In passato ha fatto tanti lavori, oggi è impiegato in un’azienda di trasporti. Inoltre, fa il barman nei locali e frequenta la palestra. Afferma: “Vivo di istinto, vado molto a sensazione e faccio sempre quello che mi va di fare“.

Salvatore con Serena

Durante Primo Appuntamento arriva il 31enne Salvatore. Viene dalla provincia di Palermo e confessa: “Ho la passione per il cinema, il mio animale preferito è il cavallo. Penso di avere un carattere forte, sono dolce e al tempo stesso timido e chiuso“. Spera di trovare l’amore nella 30enne Serena, studentessa di lingue della provincia di Siracusa. Si definisce “tranquilla” e si augura di incontrare una persona con la quale instaurare “un’attrazione mentale”.

In seguito c’è Ezio. Ha 63 anni ma se ne sente molti meno, è di Roma e presentandosi afferma: “Sono galante, mi piace prendermi cura della mia partner. Gli altri pensano che io sia preciso e troppo ordinato. Mi ritengo timido. Ho avuto tante storie, ma sono stato innamorato solo due volte“. Cena con Ombretta, 54enne romana. Ha alle spalle due matrimoni. Da ventinove anni è una praticante buddista: “Mi piace prendermi il mio tempo, sono schietta e sincera“.

Primo Appuntamento 1° ottobre, Federica con Christian

Infine, a Primo Appuntamento sono accolti Federica e Christian. La prima ha 31 anni, si occupa di informatica sanitaria ed è di Napoli. Sottolinea: “Sono allegra e solare, penso che la felicità sia smettere di essere infelici. A volte sono testarda, ho le idee chiare“. Ha viaggiato tanto e ha vissuto anche fuori dal nostro paese. Esperienze, queste, che le hanno dato la possibilità di gestire la “solitudine”. Il secondo è Christian, è di Ciampino e ha 29 anni. Racconta: “Quando mi innamoro sono pronto a cambiare la mia vita. Per la mia prima fidanzata mi sono trasferito per un periodo a Londra“. Si ritiene “timido” ed “ansioso”.