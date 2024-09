Primo Appuntamento, i single e l’andamento delle coppie del 24 settembre

Martedì 24 settembre, su Real Time, è in onda una nuova puntata di Primo Appuntamento. Il programma è guidato da Flavio Montrucchio in prima serata, dalle 21:20.

Primo Appuntamento 24 settembre, Daniele con Federica

A Primo Appuntamento del 24 settembre, oltre al padrone di casa, tornano i personaggi del cast fisso dello show. Fra loro ci sono la maitre Barbara, che accoglie i single nel locale, e il barman Mauro, che preparai ai protagonisti gli apertivi.

Nella trasmissione, anche questa settimana, ci sono otto single. Essi accettano di partecipare all’esperimento, nella speranza di trovare l’anima gemella. Passano con un potenziale partner appeno conosciuto l’intera serata e, al termine delle cene, devono decidere se lasciare il locale insieme o separati.

Nel corso di Primo Appuntamento del 24 settembre c’è Daniele. Ha 32 anni, è di Roma e gestisce dei punti vendita di telefonia all’interno di alcuni centri commerciali. Si definisce una persona “dinamica” e spera di trovare una “brava ragazza”. Per lui c’è Federica, romana di 23 anni. Ha una laurea e sta studiando per ottenere un master nell’organizzazione degli eventi. Un settore, questo, al quale è da sempre molto interessata. Dà molta importanza all’aspetto fisico e all’attrazione.

Mariella con Maurizio

Durante Primo Appuntamento del 24 settembre arriva Mariella, 63enne di Taranto, dove lavora come costumista teatrale. Spera di incontrare un uomo capace di accettarla per ciò che è davvero. Sottolinea: “Sono interessata a provare emozioni. Non mi interessa frequentare un partner solo per averne uno, miro a trovare un complice“. Cena con Maurizio, 66enne di Bari. Gestisce un parco giochi per bambini. Ha la passione per la cucina, la moto e il calcio, che ha praticato da giovane in forma semi-professionistica. L’uomo chiarisce: “L’idea della pensione? Per me non esiste proprio. Ho dei miei canoni, inizio a frequentare una donna solo se di lei mi piace tutto. Sono single da nove anni“.

A Primo Appuntamento di oggi torna Paolo, 28enne nato a Roma ma residente in Calabria. Lavora come streamer, ovvero “gioco ai videogiochi e la gente mi guarda“. Il ragazzo, in passato, aveva già partecipato al format, senza tuttavia trovare l’anima gemella. Passa la serata con Anita, 32enne di Lucca. Fa la receptionist in una residenza universitaria. Ha dei problemi di ansia e si augura di conoscere un uomo “simpatico”.

Primo Appuntamento 24 settembre, Floriana con Stefano

Infine, nel corso di Primo Appuntamento del 24 settembre ci sono Floriana e Stefano. La prima ha 38 anni, è un’operatrice farmaceutica di Anagni e sottolinea: “Sono molto romantica, spero di trovare la persona giusta con la quale costruire una bella storia d’amore“. Il secondo ha 46 anni, è della provincia di Latina dove lavora come corriere. Crede nel colpo di fulmine ed ammette che, sia in amore che nel lavoro, tende spesso a stufarsi delle situazioni e a sentirsi oppresso.