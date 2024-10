X Factor 2024, prima parte dei Bootcamp: le scelte di Achille Lauro e Jake La Furia

Giovedì 4 ottobre, su Sky Uno, si è svolta la prima parte dei Bootcamp di X Factor 2024. I protagonisti dell’appuntamento sono stati i giudici Achille Lauro e Jake La Furia.

X Factor 2024 prima parte Bootcamp, il regolamento

Invariato il regolamento dei Bootcamp di X Factor 2024. Lo show, visibile come sempre dalle 21:25, è condotto da Giorgia. Ognuno dei quattro giudici, cioè Manuel Agnelli, Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi, subito dopo la fine delle Audizioni hanno selezionato i dodici artisti che compongono le loro squadre.

Gli artisti si esibiscono e, al termine, il coach deve decidere se assegnare una sedia o se eliminarlo definitivamente. Una volta selezionati i quattro cantanti da portare alla fase successiva, i giudici sono costretti ad effettuare gli switch. Con esso, uno dei protagonisti già seduto deve lasciare il posto ad un suo collega ed è eliminato.

Le scelte di Jake La Furia

Il primo a sottoporsi ai Bootcamp di X Factor 2024 è Jake La Furia. Il rapper ha dovuto giudicare Speakeasy, Andrea Grassi, Lorenzo Carissimi, Elma (Elmira Marinova), The Foolz, Gaia Bianco, Novecento (Massimo Poli), Ozymandias (Giovanni Fausto Meloni), SGA, Francamente (Francesca Siano), Lunaspina Caruso e i Potara.

Il giudice ha dimostrato, quasi sempre, di avere le idee molto chiare. Dopo aver occupato le sedie con Gaia Bianco, Novecento, i Potara ed Andrea Grassi, il coach ha deciso di svolgere quattro switch. In primis ha mandato via Gaia per lasciare posto ad Elma. Poi, ha eliminato (fra le proteste del pubblico) Andrea, sostituito dai Speakeasy, che a loro volta sono stati eliminati in favore dei The Foolz. Infine, Francamente ha convinto Jake La Furia a mandare via Novecento.

X Factor 2024 prima parte Bootcamp, le scelte di Achille Lauro

La prima parte dei Bootcamp di X Factor 2024 è andata avanti con le selezioni di Achille Lauro. I suoi artisti sono Ibrahim Guiblawi, Matilda Balconi, Eva De Santis, i Patagarri, Samia Pozzobon, Lorenzo Salvetti, Domenico Giovanni Pini, Andrea Astolfi, Giulia Covitto, Giulia Catuogno, Daniela Di Cicco e i Les Votives.

Lauro ha dato le sedie ad Andrea Astolfi, Matilde Banconi, Giulia Covitto e i Les Votives. In seguito è dato spazio agli switch. Giulia Catuogno ha preso il posto di Matilde, mentre Lorenzo Salvetti ha sostituito Andrea. La serata è proseguita con Ibrahim Guiblawi: il suo switch coinvolge Giulia Catuogno. L’altra Giulia, invece, è eliminata in favore dei Patagarri.

Il team di Jake La Furia agli Home Visit è formato da Potara, Elma, Francamente e The Foolz. La squadra di Achille Lauro, invece, è animata da Les Votives, Ibrahim Guiblawi, Lorenzo Salvetti e Patagarri.