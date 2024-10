Grande Fratello, la puntata del 3 ottobre: eliminata Clarissa Burt, Ila si ritira perché incinta

Giovedì 3 ottobre, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Durante la diretta si è svolta la prima eliminazione dell’edizione.

Grande Fratello 3 ottobre, tutti contro Jessica

Al Grande Fratello del 3 ottobre si è parlato a lungo di Jessica Morlacchi. La cantante, durante l’appuntamento, è stata fortemente criticata da quasi tutti i suoi colleghi concorrenti. Dopo un duro faccia a faccia con Yulia, contraddistinto da accuse reciproche, Morlacchi ha visionato una clip nella quale sono raccolti i pareri dei concorrenti sul suo conto. Per Michael avrebbe un atteggiamento provocante verso Yulia, mentre per Pamela sarebbe gelosa per il rapporto che Bruschi ha con Giglio.

In seguito, è proposto un focus sulle relazioni sentimentali nate nel programma. Per la prima volta, Shaila ha ammesso di essere interessata a Javier, giudicando Lorenzo “solo un amico”. Amanda Lecciso, invece, ha ricevuto una sorpresa: nel giardinetto ha potuto riabbracciare il figlio Ninni e l’ex marito Ivo, con il quale ha un ottimo rapporto.

Ila si ritira perché incinta

Durante il Grande Fratello del 3 ottobre, Ila è tornata nello show per fare un annuncio. Parlando con gli inquilini ha comunicato di dover abbandonare definitivamente il programma perché ha scoperto di essere incinta. Su domanda del conduttore, l’ex concorrente ha sottolineato che il figlio o la figlia arriverà a giugno 2025.

In Super Led, Iago e Lorenzo hanno un duro confronto: il primo critica “l’atteggiamento aggressivo” di Spolverato, che avrebbe come unico obiettivo quello di apparire nelle clip. Il giovane, a sua volta, accusa l’attore di “avere dei pregiudizi” dovuti alla mancanza di fiducia verso le persone. Infine, la ballerina e coreografa Carmen Russo ha fatto una breve incursione per incoraggiare e salutare il marito Enzo Paolo Turchi. Quest’ultimo ha guidato l’intero cast di sfidanti in una coreografia sulle note di Rumore: tale ballo ha permesso ai protagonisti di guadagnare 100 euro per il budget settimanale.

Grande Fratello 3 ottobre, la prima eliminata

Il conduttore, nel corso del Grande Fratello del 3 ottobre, ha comunicato l’esito del televoto. La prima eliminata dell’edizione è l’attrice Clarissa Burt, che ha ottenuto solamente il 19%. La preferita del pubblico è Mariavittoria con il 34%. La ragazza è seguita da Iago con il 26% e da Amanda, che ha convinto il 21% del pubblico votante.

Infine, si sono svolte le consuete nomination: al televoto finiscono Yulia, Iago, Clayton e Mariavittoria. Per loro non è prevista alcuna eliminazione.