Il Castello delle Cerimonie, la puntata del 4 ottobre: la comunione di Anna

Venerdì 4 ottobre, la seconda serata di Real Time è occupata da un nuovo appuntamento de Il Castello delle Cerimonie. Il programma, come di consueto, è in onda dalle 23:30 circa, partendo subito dopo la fine di Bake Off Italia.

Il Castello delle Cerimonie 4 ottobre, la comunione di Anna

Il Castello delle Cerimonie è una produzione originale della società B&B Film, che lo ha realizzato per conto di Warner Bros. Discovery. Al timone del format ci sono Imma Polese e il marito Matteo Giordano. Quella in onda oramai da qualche settimana è, per lo show, l’ottava edizione. Essa è composta da da quindici appuntamenti inediti, dalla durata di circa 30 minuti ciascuno. La rete visibile sul canale 31 del digitale terrestre ne propone uno alla settimana, nella seconda serata del venerdì.

Invariata l’ambientazione del programma, che si svolge fra le mura del suggestivo Grand Hotel La Sonrisa, situato nel piccolo comune Sant’Antonio Abate, vicino a Napoli. La narratrice è Eleonora De Angelis, mentre l’oramai famigerata sigla, intitolata Nu matrimonio napulitano, è cantata da Daniele Bianco. Al centro della puntata odierna c’è la prima comunione di Anna.

La storia della festeggiata

Anna, durante l’appuntamento del 4 ottobre de Il Castello delle Cerimonie, racconta: “Ho nove anni, sono figlia unica e sono originaria di Ponticelli (quartiere orientale di Napoli, ndr). Il castello è magnifico, ma spero che anche il mangiare sia buono“.

Lina, la mamma, spiega: “Anna è una bambina viziata, testarda ed impulsiva. Per me festeggiare al castello è l’esagerazione assoluta, il top“. Il padre Fabio dimostra di avere le idee molto chiare: “Questa festa dev’essere meravigliosa, stupenda, proprio come Dio comanda. Io faccio l’autista e sto tutta la settimana lontano da casa, ma sono orgoglioso di poter dare a mia moglie e a mia figlia ciò di cui hanno bisogno“.

Il Castello delle Cerimonie 4 ottobre, le richieste degli invitati

Anna, accompagnata dai genitori e da tantissimi parenti, arriva nella location prescelta ed effettua un primo sopralluogo. In seguito, nella puntata de Il Castello delle Cerimonie del 4 ottobre, Fabio e Lina incontrano Matteo Giordano e comunicano le loro richieste: “Vogliamo festeggiare la prima comunione di nostra figlia con un pranzo molto abbondante, da matrimonio“.

I genitori vorrebbero un antipasto a base di pesce fritto, seguito da un primo di mare, uno di terra ed una grigliata mista. Prima del dolce, inoltre, desiderano una sorpresa dello chef: lo spaghetto aglio ed olio. Durante la cerimonia, infine, ci sono gli immancabili cantanti neomelodici.