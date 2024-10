Endless Love, la puntata del 4 ottobre: trama, cast e curiosità

Canale 5, venerdì 4 ottobre, propone un nuovo appuntamento di Endless Love. La soap turca è proposta, dalla rete ammiraglia del Biscione, a partire dalle 21:25 circa.

Endless Love 4 ottobre, regista e dove è girata

Endless Love, che in Turchia ha esordito con il titolo originale Kara Sevda nel 2015, è una produzione originale della società Ay Yapim. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura della soap sono Burcu Gorgun e Ozlem Yilmaz. La regia, invece, è a cura di Hilal Saral. Le riprese si sono svolte in Turchia.

Endless Love, anche in prima serata, continua ad essere uno dei titoli di maggior successo dell’intero palinsesto di Canale 5. Lo scorso 27 settembre, la puntata ha ottenuto il 14,1% di share, avendo convinto più di 2,2 milioni di telespettatori. Un dato, quest’ultimo, più alto rispetto a quelli di produzioni importanti come il Grande Fratello e I Fratelli Corsaro.

Endless Love 4 ottobre, la trama

Nel corso di Endless Love di venerdì 4 ottobre, Zeynep è disperata. La ragazza teme che Nihan possa scoprire la verità inerente la morte di Ozan. Per cercare conforto e ricevere consigli, la donna decide di parlare con Tarik. Nel frattempo, Kemal riceve la visita di un inviato della banca. Quest’ultimo confessa al protagonista che tutti i suoi movimenti finanziari sono tenuti sotto controllo, alla ricerca di una qualsiasi irregolarità. Kemal, allora, è disposto a tutto pur di conoscere l’identità della persona che sta tramando alle sue spalle ed inizia a sospettare che possa essere coinvolta Asu.

Spoiler finale

Emir, in Endless Love del 4 ottobre, ricatta Kemal. Il personaggio principale, pur di evitare la denuncia contro Mesut, accetta di cedere al suo antagonista la società. Fehime, in seguito, scopre Zeynep mentre è in intimità con Emir. La donna, scioccata da ciò che ha visto, è una furia contro la figlia, ma per mantenere la serenità familiare decide di non raccontare a nessuno tale novità. Infine, Zehir sospetta che Tarik sia un doppiogiochista. Per riuscire a dimostrarlo gli affida un fascicolo strettamente riservato e tiene sotto controllo le sue azioni.

Endless Love 4 ottobre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Endless Love, soap opera la cui nuova puntata è in onda nella prima serata di oggi su Canale 5 ed in diretta streaming su Mediaset Infinity.