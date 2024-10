Tale e quale show 2024, la terza puntata: vince Kelly Joyce, show Marini-Di Pietro

Venerdì 4 ottobre, Rai 1 ha mandato in onda la terza puntata di Tale e quale show 2024. Alla conduzione, come sempre, c’è Carlo Conti.

Tale e quale show 2024 terza puntata, giudice speciale Pupo

Nella terza puntata di Tale e quale show 2024 si sono esibiti tutti i concorrenti. Al termine delle undici performance, i giudici hanno dovuto stilare una loro personale classifica, assegnando dei punteggi. Questa settimana, a Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello si sono aggiunti ben due ospiti. Il primo è il comico ed attore Enrico Brignano, protagonista a teatro con lo spettacolo I Sette Re di Roma. Il secondo è Enzo Ghinazzi in arte Pupo.

Ai loro voti, per formare la classifica finale, si sono aggiunti quelli dei concorrenti stessi e del pubblico a casa, che mediante i social ha assegnato 1, 3 e 5 cinque punti ai tre artisti giudicati migliori. Tali bonus sono andati, rispettivamente, a Carmen Di Pietro, Giulia Penna e Verdiana.

La vincitrice è Kelly Joyce

Nella terza puntata di Tale e quale show 2024, l’ultima classificata è Carmen Di Pietro. La showgirl, questa settimana, ha realizzato una disastrosa parodia di Paola e Chiara in coppia con Valeria Marini. Segue, in penultima posizione, la versione di Enzo Iannacci proposta da Roberto Ciufoli.

In nona ed in ottava posizione si fermano, rispettivamente, Justine Mattera e Massimo Bagnato. Lei ha portato sul palco Rita Pavone, lui ha imitato Julio Iglesias. Al settimo posto c’è Giulia Penna con Anna Tatangelo, preceduta dalla sesta posizione di Thomas (con John Travolta) e dalla quinta di Amelia Villano (con Miley Cyrus). Appena fuori dal podio l’ottimo Simone Annichiarico con Renato Zero.

Al terzo posto, durante la puntata di Tale e quale show 2024 di venerdì 4 ottobre, c’è Verdiana, che ha portato in scena Lady Gaga. Dopo il trionfo al debutto, Feisal Bonciani torna ai vertici della classifica: il suo Lionel Richie è arrivato secondo. La vincitrice dell’appuntamento, infine, è Kelly Joyce, che ha convinto i giudici con Diana Ross.

Tale e quale show 2024 terza puntata, le imitazioni della prossima settimana

A fine diretta, come di consueto, Carlo Conti ha annunciato le imitazioni della prossima puntata. Venerdì 11 ottobre sono attese le seguenti performance:

Feisal Bonciani: Rocky Roberts;

Rocky Roberts; Simone Annichiarico: Mick Jagger;

Mick Jagger; Thomas: Tiziano Ferro;

Tiziano Ferro; Giulia Penna: Elodie;

Elodie; Amelia Villano: Dua Lipa;

Dua Lipa; Kelly Joyce: Tina Turner;

Tina Turner; Roberto Ciufoli: Dargen D’Amico;

Dargen D’Amico; Carmen Di Pietro: Rosanna Fratello;

Rosanna Fratello; Verdiana: Antonella Ruggiero;

Ruggiero; Massimo Bagnato: Al Bano e Romina;

Al Bano e Romina; Justine Mattera: Madonna.

Ottimi, come sempre, gli ascolti. La terza puntata, infatti, è la più vista dell’edizione. Lo show, in particolare, ha convinto 3,1 milioni di telespettatori, per una share del 20,6%.