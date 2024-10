Pubblicità 2024 di Poste Italiane, uno spot-omaggio alla storia del nostro paese: la recensione

Da pochi giorni, sulle varie emittenti televisive italiane, è possibile vedere la pubblicità 2024 di Poste Italiane. La storica società ha deciso di dar vita ad una produzione per rimarcare ed esaltare la propria storia.

Poste Italiane pubblicità 2024, da chi è prodotto

La pianificazione della pubblicità 2024 di Poste Italiane è a cura dell’agenzia di comunicazione OMD. Molto lungo il promo: nella versione integrale, infatti, ha una durata di poco superiore ai 2 minuti. Il marchio, che vanta oltre 120 mila dipendenti e che con i suoi 13 mila uffici è presente in tutta Italia, appartiene al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Lo spot, oltre che sulle emittenti televisive italiane, è stato rilasciato, in vari formati, sul web. Il titolo è La nostra storia nel futuro dell’Italia.

La descrizione

La pubblicità di Poste Italiane 2024 inizia con un bambino che entra all’interno di una stanza in disuso. Una volta qui, inizia a frugare fra i vari oggetti, facendo partire dei flashback. Inizia un abile gioco di montaggio, nel quale le immagini del bimbo nel presente si alternano con quelle del passato. Ciò permette, a chi guarda, di poter rivivere alcuni dei momenti più importanti della storia italiana.

Si parte da periodo del Regno d’Italia, ripercorso con filmati d’epoca appartenenti agli archivi dell’Istituto LUCE. Rapidamente, passano in rassegna altri momenti fondamentali, dalle invenzioni di Antonio Meucci ai primi esperimenti di consegna della posta tramite aerei, datati 1917.

Superato il periodo delle due guerre mondiali si arriva ai buoni fruttiferi, alla promulgazione della Costituzione ed alle prime trasmissioni televisive. Mano a mano che la storia italiana va avanti, procede anche lo sviluppo tecnologico delle Poste, che avvia, ad esempio, i primi treni postali. Immancabili anche gli avvenimenti sportivi del secolo scorso, cioè le Olimpiadi di Roma del 1960 e i Mondiali di calcio del 1990. Il viaggio termina ai giorni nostri, quando la modernità ha preso il sopravvento, fra pagamenti elettronici, identità digitali ed auto elettriche.

Poste Italiane pubblicità 2024, la recensione

La pubblicità di Poste Italiane è uno degli spot istituzionali (e non solo) meglio riusciti degli ultimi anni. L’azienda non ha un prodotto od un servizio da pubblicizzare. L’obiettivo è mettere in mostra sé stessa in quanto parte della storia d’Italia e, di conseguenza, delle vite di ciascuno di noi.

Chi più chi meno (per questioni meramente anagrafiche) è coinvolto nello spot, che alterna in modo perfetto, sia a livello tecnico che narrativo, le principali fasi dello sviluppo del Belpaese. Il messaggio è chiaro: il progresso del Paese si è svolto di pari passo con quello delle Poste, che ha avuto un ruolo fondamentale in tale processo. Inevitabilmente, per la buona riuscita dello spot si punta molto sull’effetto nostalgico ed emozionale.