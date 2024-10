Che tempo che fa, l’edizione 2024-2025 inizia con Damiano dei Maneskin ed Amadeus

Domenica 6 ottobre, dalle 20:00 circa su NOVE, è in programma la prima puntata dell’edizione 2024-2025 di Che tempo che fa. Il programma è condotto da Fabio Fazio. Al suo fianco sono confermati Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto.

Che tempo che fa 2024-2025, torna l’anteprima con Nino Frassica

Anche nell’edizione 2024-2025 di Che tempo che fa è confermato lo spazio con l’anteprima. Essa, intitolata Che tempo che farà, è guidata, dalle 19:30 alle 20:00 circa, da Nino Frassica. Quest’ultimo, in compagnia di Fazio, realizza delle interviste e degli sketch. Dalle 20:00, invece, prende il via il programma vero e proprio, che apre, come di consueto, con lo spazio dedicato all’informazione ed all’approfondimento politico.

In tale spazio è accolta la giornalista Monica Maggioni. Quest’ultima, padrona di casa del talk In Mezz’ora, presenta il suo ultimo libro, intitolato Spettri. Abbiamo scelto di dimenticarli. Prima o poi torneranno perché sono la cattiva coscienza dell’Occidente. Con lei ci sono i giornalisti Ferruccio De Bortoli, Michele Serra, Massimo Giannini ed Antonio Di Bella.

Damiano David ed Amadeus

Torna, nell’edizione 2024-2025 di Che tempo che fa, la rubrica di Roberto Burioni. C’è il giovane divulgatore Edoardo Prati, molto famoso sui social, oltre a Davide Lerner, autore del libro Il sentiero dei dieci. Una storia fra Israele e Gaza. Ad un anno dall’attacco terroristico compiuto da Hamas nei confronti di Israele c’è Sami Al Ajrami, giornalista palestinese in libreria con Le chiavi di casa. Un diario da Gaza.

Per l’intrattenimento c’è, in esclusiva, Damiano David. L’artista, conosciuto per essere il frontman dei Maneskin, presenta il suo nuovo progetto musicale da solista. In studio esegue il singolo Silverlines, uscito solo pochi giorni fa e frutto della collaborazione con il produttore inglese Labrinth.

A Che tempo che fa 2024-2025 c’è Claudio Bisio, conduttore che parla del suo esordio letterario con Il talento degli scomparsi, in libreria dall’8 ottobre. Nella diretta è intervistato Amadeus, da questa stagione televisiva volto di punta di NOVE, dove conduce tutti i giorni il game Chissà chi è. Infine, c’è Ornella Vanoni.

Che tempo che fa 2024-2025, la rubrica Il Tavolo

La seconda parte di Che tempo che fa 2024-2025 è occupata, ancora una volta, da Il Tavolo. Fazio, in tale pagina, accoglie gli ospiti fissi Nino Frassica, Simona Ventura, Ubaldo Pantani, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini e Francesco Paolantoni. Con loro, da questa stagione, ci sono Diego Abatantuono e Max Giusti. A loro si unisce Cristiano Malgioglio, giudice di Tale e quale show. Si aggiunge Tommaso Marini, campione di scherma e fra i concorrenti di Ballando con le stelle. Infine, torna Claudio Bisio.