Cento, su Rai 1 lo show che omaggia la storia della televisione: fra gli ospiti Ficarra e Picone ed Arbore

Domenica 6 ottobre, su Rai 1, è in onda il programma Cento. La serata evento, che omaggia i primi cento anni del Servizio Pubblico Radiotelevisivo, è in programma dalle 21:30.

Cento, al timone Carlo Conti

Era il 6 ottobre del 1924 quando, alle 21:00, esordiscono le prime trasmissioni televisive dell’allora URI, Unione Radiofonica Italiana. Lo show si svolge, rigorosamente in diretta, presso la splendida scenografia del Palazzo dei Congressi di Roma Eur. Al timone del programma c’è Carlo Conti, da anni punto di riferimento dell’intrattenimento della TV di Stato. Nei prossimi mesi, oltre all’impegno con Tale e quale show, Conti ricoprirà il ruolo di conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo.

Il racconto di Cento parte da Guglielmo Marconi. Per tale motivo, la serata esordisce con la figlia Elettra, che in studio aprirà la puntata tagliando simbolicamente un nastro. In seguito, in 100 minuti sono raccontati 100 anni di spettacolo.

Valerio Lundini e il viaggio al 2050

Cento è una produzione originale della Direzione Intrattenimento Prime Time. Fra i tanti autori coinvolti, oltre al già citato Carlo Conti, ci sono Giorgio Cappozzo, Mario d’Amico, Emanuele Giovannini e Ludovico Gullifa. La regia è curata da Fabrizio Guttuso.

Durante la serata è dato spazio ai grandi volti dell’intrattenimento italiano, a partire da Raffaella Carrà, icona italiana conosciuta in tutto il mondo. In seguito è analizzato il legame fra il Servizio Pubblico e la musica, da Canzonissima al Festival di Sanremo, passando per la Hit Parade. Altre rubriche importanti, che hanno fatto la storia dell’Italia, sono quelle dedicate agli eventi sportivi, alla TV dei Ragazzi e ai grandi sceneggiati.

Cento, oltre che al passato, rivolge le proprie attenzioni anche verso il futuro. Con Valerio Lundini, infatti, è immaginato un ipotetico show del 2050, nel quale il comico e conduttore realizza un’intervista, con il suo inconfondibile stile, a Carlo Conti, impegnato intanto con la 38esima edizione di Tale e quale show.

Cento, gli altri ospiti

A Cento è dato grande spazio a Renzo Arbore. Classe 1937, ha esordito in televisione nel 1960 e, negli anni, ha dato vita a format diventati dei cult dello spettacolo italiano. In seguito, per il mondo della comicità, sono accolti Ficarra e Picone. L’intera trasmissione può contare sulle suggestive coreografie ad hoc realizzate da Laccio. Infine, sono in scaletta tre interventi dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta per l’occasione dal Maestro Steven Mercurio. Il prestigioso gruppo musicale ripropone alcune delle sigle storiche della televisione nostrana.