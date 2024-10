Sanremo 2025, Alessandro Cattelan condurrà il Dopo Festival e Sanremo Giovani

Mercoledì 8 ottobre, durante l’edizione delle 20:00 del TG1, è stato accolto, come ospite, Carlo Conti. Quest’ultimo ha confermato le indiscrezioni che circolavano già da giorni circa il coinvolgimento di Alessandro Cattelan al Festival di Sanremo 2025.

Sanremo 2025 Alessandro Cattelan, condurrà Sanremo Giovani

Carlo Conti, nel collegamento effettuato in diretta durante il TG1 di oggi, ha annunciato che Alessandro Cattelan sarà il padrone di casa di Sanremo Giovani 2025. Il circuito dedicato alle ex nuove proposte, quest’anno, ha subito una vera e propria rivoluzione. Dopo aver selezionato ventiquattro artisti, a partire dal 12 novembre partirà una sorta di talent, composto da cinque puntate in onda nella seconda serata di Rai 2. Tali appuntamenti, guidati per l’appunto da Cattelan, sono proposti il 12, 19 e 26 novembre, oltre che il 3 dicembre.

Sei artisti, ogni giorno, portano sul palco le loro hit: tre di questi passano alla semifinale, che sarà animata da dodici cantanti e visibile il 10 dicembre, sempre in seconda serata su Rai 2. Mediante un meccanismo di sfide dirette, solo sei semifinalisti accederanno alla finale, trasmessa il 18 dicembre in prima serata su Rai 1. Ad essa, si uniscono i due talenti provenienti dal concorso Area Sanremo. Solo quattro artisti (di cui uno da Area Sanremo) avranno la possibilità di salire sul Teatro Ariston a febbraio 2025.

Al conduttore anche il Dopo Festival

Sempre al TG1, poi, il conduttore e direttore artistico della kermesse Carlo Conti ha ufficializzato il ritorno del Dopo Festival. Uno spazio, questo, condotto ancora una volta da Alessandro Cattelan e che parte subito dopo la fine delle serate di Sanremo 2025. Il presentatore di Stasera c’è Cattelan, dunque, è atteso ad una sfida decisamente complessa: occupare la fascia oraria che, negli ultimi anni, è stata presieduta con grandissimo successo da Viva Rai 2! con Rosario Fiorello.

Sanremo 2025 Alessandro Cattelan, cosa hanno detto al telegiornale

Carlo Conti, al TG1, ha sottolineato: “Abbiamo prorogato la possibilità di iscriversi a Sanremo Giovani di due giorni, per questo rimarranno aperte fino alle 19:00 di giovedì 10 ottobre“. Alessandro Cattelan, anch’esso collegato, ha affermato: “Sono molto felice, mi sono preso una pausa dai talent ma avevo voglia di tornare a maneggiare la musica e questo mi sembra un ottimo modo per farlo“. Sul Dopo Festival svela: “Carlo mi ha proposto un progetto ampio ed interessante. Sono i due lati della mia carriera: da una parte il talent, dall’altra la seconda serata. Io vi terrò svegli fino a tardi. Per quel poco che ho visto, durante la settimana di Sanremo c’è tanta follia, proverò a raccoglierla e restituirla alle persone a casa“.