Stasera in tv mercoledì 9 ottobre 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 9 ottobre 2024. Su Rai2, il telefilm The Good Doctor con Freddie Highmore. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Mario Giordano, Fuori dal coro.

Stasera in tv mercoledì 9 ottobre 2024, Rai

Su Rai2, il telefilm The Good Doctor, con Freddie Highmore, Richard Schiff. Due episodi. Il primo s’intitola, “Incondizionato”. Claire torna al Bonaventura Hospital per fare analizzare un nodulo al seno; Shaun (Freddie Highmore), Jared e Charlie si occupano di lei. Glassman deve di nuovo fare i conti con il tumore. Park e Morgan si sposano nel bar del loro primo appuntamento. A seguire, “Addio”. Nell’episodio che chiude definitivamente la serie, i medici del Bonaventura Hospital meditano sul proprio futuro mentre si trovano ad affrontare insieme uno dei casi più difficili e importanti della loro carriera.

Su Rai3, l’attualità con Chi l’ha visto? Il successo del programma condotto da Federica Sciarelli coinvolge anche il popolo dei social media ed è immune dagli hater: “Ci seguono in tanti”, spiega la giornalista. “Con noi la gente è buona e disponibile perché veicoliamo certi messaggi, non capita mai di ricevere insulti”.

Su Rai5, alle 21.15, Art Night “Il viandante e la sua ombra”. Neri Marcorè presenta il documentario di Gabriele e Raffaele Simongini che mette a confronto due artisti metafisici appartenenti a generazioni differenti: Giorgio De Chirico e Giulio Paolini.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Mario Giordano propone anche stasera un approfondimento sulla sanità italiana, con le storie di chi si trova ad affrontare i disagi e i lunghi tempi d’attesa; spazio anche ad immigrazione e sicurezza, con reportage dalle città più colpite dalla criminalità, senza dimenticare la lotta ai ladri di case.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Io canto Generation. Dopo il successo dello scorso autunno, Gerry Scotti presenta la nuova edizione di “Io canto”, nella versione riservata ai ragazzi dai 10 ai 15 anni che, divisi in sei squadre, si affrontano in una gara ad eliminazione. In giuria troviamo Iva Zanicchi, Al Bano, Michelle Hunziker, Orietta Berti e Claudio Amendola.

Su La7, alle 21.15, Una giornata particolare. Torna il programma di Aldo Cazzullo: racconta un giorno cruciale che ha segnato la storia. E si parte dal “Viaggio di Adolf Hitler in Italia”, quel 3 maggio 1938 in cui il Fuhrer arrivò a Roma, e si approfondisce anche l’amicizia con Benito Mussolini.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. L’osteria top di Lucca è l’obiettivo questa settimana di Alessandro Borghese. Si sfidano: Stella Polare, Antica Osteria Già dal 1650, La Dritta, La corte dei limoni. Il premio per la categoria Special va alla migliore zuppa frantoiana.

Su Nove, alle 21.30, il reality Best Weekend. 2° puntata del nuovo programma di Francesco Panella che ci svela il mix per un fine settimana ok tra mare, lago, colline o montagna. Buon cibo, location top ed esperienze da non perdere. Questa settimana è in scena il Lago di Garda.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Matrimonio a prima vista Italia. Alcune coppie terminano la luna di miele e affrontano la convivenza. Potranno contare sull’aiuto degli esperti: il sociologo Mario Abis, la sessuologa Nada Loffredi e l’esperto di comunicazione Andrea Favaretto.

I film di questa sera mercoledì 9 ottobre 2024

Su Rai1, alle 21.30, il film commedia del 2022, di Edoardo Falcone, Il Principe di Roma, con Marco Giallini, Sergio Rubini. Roma, 1829. Bartolomeo Proietti (Marco Giallini), un uomo ricco e avido che aspira a un titolo nobiliare più di ogni cosa, stringe un accordo segreto con il Principe Accoramboni per ottenere in moglie sua figlia. Si troverà nel bel mezzo di un sorprendente viaggio tra passato, presente e futuro.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film biografico del 2019, di Caroline Link, Quando Hitler rubò il coniglio rosa, con Riva Krymalowski. Anna ha solo 9 anni. Per sfuggire ai nazisti, suo padre scappa a Zurigo e la famiglia lo segue poco dopo. Comincia così la loro fuga attraverso l’Europa alla ricerca di un luogo sicuro.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2008, di Paul W.S. Anderson, Death Race, con Jason Statham, Joan Allen. In un carcere del futuro, i detenuti sono costretti a partecipare a folli gare d’auto, dove devono mettere in gioco la loro vita. Jansen, asso del volante, decide di ribellarsi.

Su Iris, alle 21.25, il film di guerra del 1987, di Stanley Kubrick, Full Metal Jacket, con Lee Ermey. Il durissimo sergente Hartman addestra i giovani marines nel campo di Parris Island. Il plotone ha subito modo di dimostrare le sue capacità partendo per il Vietnam

Stasera in tv mercoledì 9 ottobre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Todd Haynes, May december, con Natalie Portman, Julianne Moore. Elizabeth, attrice, deve calarsi nella parte di Gracie, donna che destò scalpore per una relazione con un 13enne, suo attuale marito. L’incontro tra i due fa emergere le rispettive fragilità.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1995, di Martin Scorsese, Casinò, con Sharon Stone, Robert De Niro. Sam Rothstein, asso del gioco d’azzardo, è incaricato dalla mafia di gestire un casinò di Las Vegas. Ma dopo uno splendido decollo, le cose cominciano a precipitare.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2002, di Peter Jackson, Il Signore degli Anelli – Le due Torri, con Sean Astin, Elijah Wood. La saga continua. Frodo e Sam proseguono verso Mordor guidati da Gollum. Intanto, pur combattendo su fronti diversi, Aragorn e gli altri hobbit vanno verso le Torri.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film spionaggio del 1990, di John Mctiernan, Caccia a ottobre rosso, con Sean Connery. Marko Ramius, comandante di un sommergibile nucleare sovietico, smette di obbedire agli ordini dei superiori. Un analista americano riesce a scoprire le sue reali intenzioni.