Io Canto Generation, il 9 ottobre al via l’edizione 2024: cast e novità

Mercoledì 9 ottobre, in prima serata su Canale 5, è in onda la prima puntata dell’edizione 2024 di Io Canto Generation. Il talent musicale è visibile dalle ore 21:30 circa.

Io Canto Generation 2024, conduttore e gli ascolti della prima edizione

Anche l’edizione di Io Canto Generation 2024 è condotta da Gerry Scotti. Il conduttore si conferma uno dei volti di punta dell’intrattenimento del Biscione. Attualmente, infatti, è in onda tutti i giorni, nella fascia preserale, con lo storico game La Ruota della Fortuna, che sta ottenendo ottimi ascolti. Inoltre, il sabato, è tra i giudici di Tu si que vales, show nel quale è affiancato da Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli.

Per Io Canto Generation, spin off del format Io Canto, si tratta della seconda edizione. La prima è stata trasmessa, sempre su Canale 5, nell’autunno dell’anno scorso. Le sei puntate hanno ottenuto ottimi ascolti, convincendo una media di 2,9 milioni di telespettatori, per una share del 20,7%.

Non cambia il regolamento

Ad Io Canto Generation 2024 partecipano ventiquattro cantanti, tutti con una età compresa fra i 10 e i 15 anni, suddivisi in sei compagini. Nel corso delle settimane, si fronteggiano in una serie di manche, con protagonisti anche ospiti e gli stessi caposquadra. Al termine, i giudici assegnano dei voti alle esibizioni e stilano una classifica finale. Essa, poi, può essere ribaltata dalle preferenze del pubblico in studio. Contribuisce al verdetto anche Chiara Tortorella, in rappresentanza di R101, emittente radiofonica ufficiale del programma. In palio, come l’anno scorso, c’è un montepremi di 50 mila euro.

La seconda edizione di Io Canto Generation è composta da sei puntate, in onda per altrettante settimane il mercoledì. Oltre che in televisione, è possibile seguire il format in diretta streaming su Mediaset Infinity. Tutte le performance sono accompagnate dalla band diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle.

Io Canto Generation 2024, i giudici e i coach

Ad Io Canto Generation 2024 vi sono alcune novità. La prima riguarda la composizione dei sei capisquadra, chiamati a supportare i propri artisti. In tale ruolo tornano Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta. Con loro c’è la new entry Lola Ponce, vincitrice del Festival di Sanremo 2008 con la hit Colpo di fulmine.

Ponce prende il posto di Iva Zanicchi, che tuttavia rimane coinvolta nello show. L’Aquila di Ligonchio, infatti, è una delle nuove giudici, presente con i confermati Michelle Hunziker, Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi.