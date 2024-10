Ascolti tv del preserale: Flavio Insinna parte male, basso Corsi, duello Insegno-Scotti

Mai come in questa stagione tv, nella fascia preserale è in corso una vera e propria battaglia a suon di ascolti. Rispetto al passato, infatti, l’offerta in tale fascia oraria è elevata, fra soap e game show.

Ascolti tv preserale, la novità Flavio Insinna

La principale novità della stagione, per ciò che riguarda il preserale, è rappresentata da La7. La rete di Urbano Cairo, dopo l’esperimento di qualche anno fa con Lingo, ha deciso di puntare ancora una volta sul genere game show. Dallo scorso 7 ottobre, tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 18:30, è proposto Famiglie d’Italia.

Il programma, decisamente molto piacevole, è condotto da Flavio Insinna, un veterano del genere televisivo. Per cinque anni, dal 2018 al 2023, ha guidato con enorme successo L’Eredità. Inoltre, in carriera si è cimentato, sempre in Rai, con altri giochi come Affari Tuoi ed Il pranzo è servito. Per ora, però, l’esperienza con Famiglie d’Italia è partita in salita, almeno dal punto di vista degli ascolti. L’esordio di lunedì ha convinto 378 mila persone, con una share del 2,6%. Ancora peggio ha fatto la seconda puntata dell’8 ottobre, che ha intrattenuto 295 mila persone con il 2% di share.

Gabriele Corsi non trae giovamento dal cambio di orario

Altra importante novità della stagione televisiva in corso è rappresentata da Don’t Forget The Lyrics. Il programma di Gabriele Corsi, giunto alla sesta edizione, ha abbandonato la tradizionale collocazione dell’access prime time, lasciando il posto a Chissà chi è con Amadeus. Il format, visibile su NOVE, ha così anticipato al preserale. Tuttavia, tale spostamento non ha portato ad alcun beneficio negli ascolti. Lo show, iniziato il 30 settembre, sembra essersi assestato su una media di poco superiore ai 350 mila telespettatori, con una share che con difficoltà supera il 2% di share. La quinta edizione, l’ultima in access, aveva convinto una media di 568 mila spettatori, con il 2,7% di share.

Le novità, nel preserale, non finiscono qui. Da quest’anno, infatti, in tale collocazione ci sono anche le soap. Rete 4, in particolare, propone tutti i giorni le nuove puntate de La Promessa. La produzione seriale convince quotidianamente fra gli 850 e i 900 mila spettatori, con una share superiore al 4,5%. Numeri, questi, in calo nel weekend e decisamente più bassi rispetto a quelli che la serie otteneva su Canale 5.

Ascolti tv preserale, sono lontani i fasti di Reazione a Catena

Infine, fra tutte queste novità, nella sfida degli ascolti tv del preserale vi sono le due certezze, ovvero Reazione a Catena e La Ruota della Fortuna. Nonostante abbia spesso la meglio, sembrano lontani i tempi in cui il programma condotto da Insegno riusciva a stracciare la concorrenza. Non di rado, infatti, Gerry Scotti, su Canale 5, riesce ad eguagliare, se non a superare, la diretta concorrente Rai 1. Ciò è accaduto anche ieri, martedì 8 ottobre. Nel programma vero e proprio, La Ruota della Fortuna convince 3,8 milioni di italiani con il 22,7% di share, mentre Reazione a Catena si ferma al 22,5%, intrattenendo 3,7 milioni di italiani.