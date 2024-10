The Good Doctor episodi Fede e Cambio di prospettiva su Rai 2: trama, cast e curiosità

Mercoledì 9 ottobre, su Rai 2, sono in onda gli episodi Fede e Cambio di prospettiva di The Good Doctor. La serie, appartenente al genere medical drama, è trasmessa dalle 21:20 circa, prendendo il via al termine del TG2 Post.

The Good Doctor Fede, regista e dove è girata

La sceneggiatura è firmata da Jessica Grasl, Garrett Lerner, Melania Wright, David Renaud, Tristan Thai, Peter Blake, Adam Scott Weissman e David Hoselton. La regia, invece, è a cura di Freddie Highmore, Rebecca Moline, James Genn, Allison Liddi Brown, Dinh Thai, Mike Listo e Steven DePaul.

Quella in onda attualmente è la settima ed ultima stagione della fiction. Le società che l’hanno realizzata sono Sony Pictures Television, ABC Signature e Shore Z Productions. Le riprese si sono svolte in Canada. La programmazione tv italiana di The Good Doctor 7 riprende con nuovi appuntamenti dopo lo stop della scorsa settimana. Sette giorni fa, infatti, il programma non è andato in onda, per lasciare il posto a The Floor, eccezionalmente trasmesso il mercoledì.

The Good Doctor Fede, la trama

Durante l’episodio intitolato Fede, i protagonisti accolgono, in ospedale, un uomo. Quest’ultimo afferma di volersi sottoporre ad un intervento chirurgico per donare un rene ad una paziente. Tuttavia, la persona ha un gruppo sanguigno molto raro, motivo per il quale l’operazione è rischiosa. Nel frattempo, Lea, dopo tante difficoltà, riesce a trovare una tata che sembra adatta per Steve. Dopo aver notato dei piccoli dettagli comportamentali, Shaun si convince che il ragazzo sia anch’esso affetto da autismo.

Cambio di prospettiva, la trama

Al termine di Fede, la serata con The Good Doctor procede con l’episodio Cambio di prospettiva. In esso, Shaun decide di sottoporre Steve ad un test per diagnosticare l’autismo. Il protagonista è molto ansioso di conoscere la verità. Mentre è in sala d’attesa in compagnia di Lea, però, il personaggio principale ha un flashback. Grazie ad esso, ricorda un dettaglio del passato molto importante relativo al fratello e decide, per tale motivo, di non sottoporre più Steve al test.

The Good Doctor Fede, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dell’ultima stagione di The Good Doctor, i cui nuovi episodi sono trasmessi mercoledì 9 ottobre, dalle 21:20 circa su Rai 2 e fruibili anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.