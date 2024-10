Binario 2, il nuovo morning show di Rai 2 al via il 21 ottobre: conduttore, ospiti e come funziona

Esordirà lunedì 21 ottobre il nuovo morning show di Rai 2 intitolato Binario 2. Lo show, annunciato alla presentazione dei palinsesti estivi Rai di luglio, avrà il difficile compito di sostituire Viva Rai 2! di Fiorello.

Binario 2, il programma in onda dalla Stazione Tiburtina

Inizialmente, Binario 2 sarebbe dovuto partire il 7 ottobre scorso. Tuttavia, a causa di intoppi relativi alla scenografia, il programma è stato posticipato di qualche settimana. Salvo ulteriori (ed inattese) modifiche di programmazione, dunque, il format parte il prossimo 21 ottobre. Le puntate, visibili dal lunedì al venerdì, sono fruibili, oltre che in televisione, in diretta streaming ed on demand sul sito di Rai Play. Ogni appuntamento, trasmesso rigorosamente in diretta, ha una durata di circa 45 minuti, terminando alle 08:00.

Binario 2 non indica solo il nome, ma anche la location dalla quale è trasmesso lo show. Le dirette, infatti, si svolgono da uno studio-bolla situato sull’omonimo binario della Stazione Tiburtina di Roma. Una stazione, questa, fra le più importanti della Capitale e che permette ai padroni di casa di raccontare, in prima persona, l’Italia dei pendolari, raccogliendo in tempo reale opinioni ed umori.

Chi sono i conduttori

Altra novità di Binario 2 riguarda la conduzione, che non è più affidata ad un duo, bensì ad un trio. In primis c’è Andrea Perroni, attore e comico che in carriera ha lavorato in produzioni come I Cesaroni, Un medico in famiglia e Colorado Cafè. Dal 2019 è nel cast di Radio 2 Social Club, oltre ad essere stato uno dei volti di Only Fun Comico Show su NOVE.

Con Perroni c’è Carolina Di Domenico, per anni voce italiana dell’Eurovision Song Contest, nonché speaker di punta di Rai Radio 2, dove guida 610. Insieme ai due c’è Gianluca Semprini, giornalista da anni volto di Estate in Diretta che, per la prima volta in carriera, si cimenta in un contesto televisivo in cui domina l’ironia e la leggerezza.

Binario 2, il racconto delle mattine degli italiani

Binario 2 racconta, ogni giorno, il risveglio degli italiani. Oltre alla presenza di un cast fisso, con il quale sono realizzati sketch e gag, i conduttori dialogano con le persone che incontrano alla stazione, facendosi raccontare le loro destinazioni e i motivi legati ai loro viaggi. Va da sé che un ingrediente fondamentale, nello show, è rappresentato dall’improvvisazione. Inoltre, in studio, sono accolti vari ospiti vip. Essi sono intervistati da Perrone, Di Domenico e Semprini, ai quali svelano ciò che solitamente fanno la mattina presto, ovvero l’orario nel quale il programma è in onda.