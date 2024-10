Stasera in tv venerdì 11 ottobre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 11 ottobre 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma condotto da Salvo Sottile, Farwest. Su Italia 1, il film con Johnny Depp, La vendetta di Salazar.

Stasera in tv venerdì 11 ottobre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il celebrity talent Tale e quale show. Cristiano Malgioglio ha trovato in Carmen Di Pietro, che nelle prime due puntate si è esibita nei panni di Rettore e Gaia, il bersaglio ideale per i suoi commenti spietati e al tempo stesso divertenti. Con lui in giuria ritroviamo anche stasera la nuova entrata Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello.

Su Rai3, alle 21.25, l’attualità con Farwest. Si sposta al venerdì il programma di approfondimento curato e condotto da Salvo Sottile, che anche in questa edizione, insieme con i suoi giovani inviati, propone inchieste, storie, approfondimenti e interviste attraverso una continua interazione tra reportage e testimonianze in studio.

Su Rai5, alle 21.15, Opera Lirica: Don Carlo. Lo spettacolo ha aperto la stagione scaligera del 2023. Nel cast, Anna Netrebko, nella parte di Elisabetta, Francesco Meli nel ruolo di Don Carlo, Elina Garanca (La principessa d’Eboli), Luca Salsi (Rodrigo). Dirige Riccardo Chailly.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time, Sky Cinema Uno

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno si sono succeduti, giorno dopo giorno, fatti di cronaca che hanno sconvolto l’opinione pubblica. Come il ritrovamento di due neonati, sepolti nel giardino di una villa a Vignale di Traversetolo (PR). Di questo e altri casi si occupa stasera Gianluigi Nuzzi.

Su Canale 5, alle 21.20, la 1° puntata della nuova stagione della fiction Storia di una famiglia perbene 2, con Giuseppe Zeno. Maria è in attesa di un bambino, mentre Michele si trova ancora in carcere: è l’unico Straziota ad avere pagato per i crimini della famiglia. A Bari Vecchia la vita prosegue: Antonio (Giuseppe Zeno) e Teresa (Simona Cavallari) cercano di proteggere la figlia e il nipote in arrivo.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Anche in questa 8° edizione Diego Bianchi in arte Zoro, si avvale della presenza del fumettista e co-autore Makkox, al secolo Marco Dambrosio. Il sodalizio fra i due dura dal 2017 ma era già stato ospite in “Gazebo” nei 4 anni precedenti.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Pechino Express. I concorrenti del reality condotto da Costantino della Gherardesca insieme all’inviato Fru approdano in Laos. Tra le missioni, le coppie dovranno preparare il Lao-Lao, un distillato nazionale a base di riso che ha un ingrediente particolare.

Nove – Real Time – Sky Cinema Uno

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Fratelli di Crozza. Terza puntata della nuova stagione dello show di Maurizio Crozza che non ha avuto solo l’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, tra i nuovi obiettivi del comico genovese. A chi toccherà stasera finire sulla graticola della satira?

Su Real Time, alle 21.30, il talent Bake Off Italia: dolci in forno. Benedetta Parodi dà il via alla 6° puntata insieme a Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Nella prova tecnica, gli aspiranti pasticcieri dovranno preparare due dolci tipici della cucina casalinga.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, la fiction Hanno ucciso l’uomo ragno, con Elia Nuzzolo, Matteo O. Giuggioli. Pavia, fine Anni 80. Max viene bocciato. Nella nuova classe incontra Mauro, appassionato di musica come lui. Insieme compongono le canzoni che segneranno la storia degli 883.

I film di questa seta venerdì 11 ottobre 2024

Su Rai Movie, alle 21.10, il film biografico del 2019, di Marco Bellocchio, Il traditore, con Pierfrancesco Favino, Luigi Lo Cascio. La storia di Tommaso Buscetta, primo grande pentito di mafia. La sua collaborazione con Giovanni Falcone portò al maxiprocesso di Palermo, che inflisse un duro colpo a Cosa Nostra.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’avventura del 2017, di Joachin Ronning ed Espen Sandberg, La vendetta di Salazar, con Johnny Depp, Javier Bardem. Il capitano Salazar (Javier Bardem), assieme al suo equipaggio di marinai fantasma, riesce ad uscire dal Triangolo del Diavolo. L’unica speranza di salvezza per Jack Sparrow (Johnny Depp) è entrare in possesso del Tridente di Poseidone, ma per recuperarlo è costretto a stringere un’insolita alleanza.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2014, di Camille Delamarre, Brick Mansions, con Paul Walker, David Belle. Detroit, Stati Uniti. Il detective Damien Collier indaga sotto copertura per catturare Tremaine, boss del narcotraffico. La caccia lo condurrà nel ghetto noto come Brick Mansions.

Su Iris, alle 21.25, il film poliziesco del 1984, di Richard Tuggle, Corda tesa, con Clint Eastwood, Genevieve Bujold. Wes Block, investigatore di New Orleans, indaga su una serie di delitti a sfondo sessuale. Gli indizi sono pochissimi e per trovare la pista giusta inizia a frequentare locali equivoci.

Su La 5, alle 21.40, il film commedia del 2003, di Peter Chelsom, Shall we dance? con Richard Gere, Jennifer Lopez. John decide di iscriversi a un corso di ballo senza dirlo alla moglie. Mentre la passione per la danza lo coinvolge sempre più, lei inizia a sospettare che abbia un’amante.

Stasera in tv venerdì 11 ottobre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Todd Robinson, Era mio figlio, con Sebastian Stan, Alison Sudol. L’avvocato Scott Huffman farà di tutto per far assegnare la Medaglia d’Onore al medico William Pitsenbarger: l’uomo salvò più di 60 Marines durante la guerra in Vietnam.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2016, di Steven Spielberg, Il GGG – Il grande gigante gentile, con Ruby Barnhill, Mark Rylance. La piccola Sophie viene rapita da un gigante che la conduce nella sua caverna. Inizialmente spaventata, si renderà conto di aver trovato un insolito amico dal cuore tenero.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2023, di Luc Besson, Dogman, con Caleb L. Jones. Il giovane Douglas è vittima delle violenze e delle angherie del padre e del fratello. Costretto ad un’esistenza marginale, trova conforto solo nella compagnia dei suoi cani. Un giorno trova una via d’uscita.