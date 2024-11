Ferragosto 2024, programmazione tv: c’è Estate in diretta, salta Pomeriggio Cinque News Estate

Giovedì 15 agosto, in occasione della giornata di Ferragosto 2024, vi sono vari cambiamenti nella programmazione tv. Sulla Rai, in particolare, sono da segnalare alcune importanti variazioni.

Ferragosto 2024 programmazione tv, su Rai 1 dominano gli appuntamenti religiosi

Per ciò che concerne Rai 1, la programmazione tv di Ferragosto 2024 dà ampio spazio agli appuntamenti religiosi. Unomattina Estate con Alessandro Greco e Greta Mauro, al via regolarmente alle 09:00, ha una durata inferiore, terminando alle 10:30.

In tale orario prende la linea A sua immagine con Lorena Bianchetti, che nel giorno della Festa dell’Assunta approfondisce i modi con i quali si esprime la devozione a Maria. Alle 12:00 è possibile seguire in diretta l’Angelus da Piazza San Pietro di Papa Francesco. Dalle 12:20 ci sono Le Cartoline di Camper in viaggio, seguito alle 12:50 dalle repliche di Camper.

Alle 14:00, dopo il TG1, non ci sono gli episodi di Un passo dal cielo, sostituiti dal film Pietro Mennea La freccia del sud. Alle 16:05 è regolarmente in onda Estate in diretta, seguito da Reazione a Catena e Techetechete.

Le altre reti Rai

Decisamente minori le variazioni nei palinsesti tv delle altre reti Rai nella giornata di Ferragosto 2024. Su Rai 2 è sostanzialmente confermata in toto la programmazione del daytime. L’unica novità è rappresentata dalla seconda stagione di Hotel Portofino, le cui puntate in prima visione partono alle 16:00 e procedono sino alle 18:15. Il medesimo discorso vale per Rai 3, dove le uniche variazioni consistono nella cancellazione delle repliche di Quante storie e Passato e presente (dalle 12:45 e dalle 13:15). Le due trasmissioni, infatti, sono sostituite dal Concerto di Ferragosto, evento curato dalla redazione della TGR Piemonte.

Ferragosto 2024 programmazione tv, cancellate le trasmissioni di approfondimento di Canale 5

Mediaset, a Ferragosto 2024, ha voluto modificare gran parte della programmazione tv di Canale 5. Sulla rete ammiraglia del Biscione sono cancellate le trasmissioni di approfondimento che hanno tenuto compagnia al pubblico per tutta la durata dell’estate.

Stiamo parlando di Morning News e Pomeriggio Cinque News Estate. Il talk di Dario Maltese è sostituito dal film documentario La famiglia dei pinguini. Quello guidato da Simona Branchetti lascia il posto a The Blind Side, pellicola del 2009 che ha permesso a Sandra Bullock di vincere un Premio Oscar come miglior attrice.

Confermati, anche a Ferragosto 2024, tutti gli altri programmi quotidiani Mediaset, fra cui Paperissima Sprint Estate e le repliche di The Wall su Canale 5, oltre a 4 di sera su Rete 4.