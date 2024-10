X Factor 2024, la seconda puntata dei Bootcamp: le scelte di Paola Iezzi e Manuel Agnelli

Giovedì 10 ottobre, su Sky Uno, è andata in onda la seconda puntata dei Bootcamp di X Factor 2024. Il talent show musicale, condotto da Giorgia, ha avuto come protagonisti i giudici Manuel Agnelli e Paola Iezzi.

X Factor 2024 seconda puntata Bootcamp, le prime scelte di Paola Iezzi

Non cambia il meccanismo di funzionamento dei Bootcamp. In tale fase, ogni giudice ascolta i dodici artisti che formano la propria compagine. Se meritevoli, ricevono una delle quattro sedie a disposizione ed hanno la possibilità di accedere agli Home Visit. In caso contrario, sono eliminati definitivamente. Una volta selezionati i quattro cantanti da portare alla fase successiva, i giudici sono costretti ad effettuare gli switch. Con esso, uno dei protagonisti già seduto deve lasciare il posto ad un suo collega ed è eliminato.

La scorsa settimana, si sono cimentati in tale fase Achille Lauro e Jake La Furia. La puntata di ieri, invece, si è aperta con Paola Iezzi. La sua compagine, inizialmente, era formata da Frammenti, Elena Badii, Antonio Silvestri, Sara Russo, Soloperisoci, Tamara Al Zool, Marina Del Grosso, Pablo Murphy, Aurora Venosa, Dimensione Brama, Maria Sofia Cancelli e Laura Fetahu.

Gli switch (con polemica) di Iezzi

Nella seconda puntata dei Bootcamp di X Factor 2024, la giudice ha assegnato un posto a Tamara, Elena Badii, Marina Del Grosso e Pablo Murphy. Ben presto, però, tali scelte iniziali hanno lasciato il posto agli switch. In primis, I Frammenti sono riusciti a spodestare Tamara, che dunque è eliminata.

Lo stesso destino attende Marina Del Grosso, che critica platealmente la giudice dopo che quest’ultima l’ha sostituita con Laura Fetahu. Infine, i Dimensione Brama hanno preso il posto di Elena Badii. Uno switch, questo, che ha scatenato vibranti proteste da parte del pubblico presente nell’Allianz Cloud di Milano.

I talenti selezionati da Paola Iezzi per gli Home Visit sono Pablo Murphy, Frammenti, Laura Fetahu e Dimensione Brama.

X Factor 2024 seconda puntata Bootcamp, le scelte di Manuel Agnelli

I Bootcamp di X Factor 2024 terminano con le scelte di Manuel Agnelli. Quest’ultimo è arrivato alla fase con Daniel Gasperini, Punkcake, Jacqueline Branciforte, Elisa Malpezzi, Beatrice Fita, Aura & Marilyn, Matteo Polonara, The Moonquakes, Claudia Sacco, Alfredo Bruno, A Flower Tide e Mimì Caruso.

Agnelli, in primis, ha dato le sedie a The Moonquakes, Claudia Sacco, Mimì Caruso e i Punkcake. In seguito è momento degli switch, strumento molto utilizzato dal giudice. In primis, Elisa Malpezzi sostituisce Claudia Sacco ed Alfredo Bruno prende il posto di The Moonquakes. Gli Aura & Marilyn occupano la sedia che era di Alfredo Bruno. Invece, Daniel Gasperini costringe all’eliminazione Elisa Malpezzi. Infine, i già citati Aura & Marilyn sono eliminati a favore di Beatrice Fita.

Il team agli Home Visit di Manuel Agnelli ad X Factor 2024 è composto da Mimì Caruso, Punkcake, Daniel Gasperini e Beatrice Fita.