Hanno ucciso l’uomo ragno dall’11 ottobre su Sky Serie: trama, cast e curiosità

Venerdì 11 ottobre debutta, su Sky, l’attesa serie tv Hanno ucciso l’uomo ragno. La prima puntata è in onda, dalle 21:20 circa, in contemporanea su Sky Uno (canale 108), Sky Cinema Uno (301) e Sky Serie (112).

Hanno ucciso l’uomo ragno, regista e dove è girata

Produzione originale italiana, la fiction Hanno ucciso l’uomo ragno è realizzata dalle società Sky Studios e Groenlandia (appartenente al gruppo Banijay Italia). I produttori esecutivi del progetto sono Matteo Rovere e Sydney Sibilia. Quest’ultimo, inoltre, figura anche nell’elenco degli sceneggiatori insieme a Francesco Agostini, Giorgio Nerone e Chiara Laudani.

Tre i registi dietro la macchina da presa del titolo. In primis c’è il già citato Sibilia, al suo debutto da regista in una produzione seriale. Con lui ci sono Alice Filippi (SIC, Sul più bello) e Francesco Ebbasta (Addio fottuti musi verdi). La prima stagione è composta da otto episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa un’ora. Sky ne propone due alla settimana, nel prime time del venerdì. Le riprese si sono svolte in Italia.

Hanno ucciso l’uomo ragno, la trama

Hanno ucciso l’uomo ragno racconta la leggendaria storia degli 883. La trama inizia a Pavia, alla fine degli anni ’80. Max ha 18 anni, non crede in sé stesso, è praticamente invisibile con le ragazze ed ha una grande passione: la musica. Ha un animo anticonformista, che non riesce ad esprimere nel contesto in cui vive, nel quale non c’è nulla a cui ribellarsi. Fra serate punk e nuove amicizie, il protagonista ha trascurato del tutto il liceo, venendo bocciato.

Max cambia classe, incontrando un ragazzo che cambierà per sempre la sua vita. Si chiama Mauro, anch’esso amante della musica, con un animo indomabile. Cresciuto con il mito delle popstar americane, è sicuro di riuscire, un giorno, a trasformare la passione in un lavoro.

Spoiler finale

Max e Mauro, grazie alla comune passione per la musica, stringono subito amicizia. Contagiato dall’animo ribelle ed entusiasta di Mauro, il protagonista incide le prime canzoni, che sono poi prodotte da Claudio Cecchetto. Le hit suscitano subito grande interesse e diventano delle hit. Improvvisamente, quei due ragazzi sconosciuti di provincia vengono travolti dal successo. La fama, però, rischia di avere delle conseguenze sul loro legame.

Hanno ucciso l’uomo ragno, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Hanno ucciso l’uomo ragno, la cui prima puntata è in onda su Sky Serie, Sky Uno e Sky Cinema Uno dalle 21:20 di oggi, venerdì 11 ottobre.