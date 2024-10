Bake Off Italia, la puntata dell’11 ottobre: eliminata Manuela, ospite Ida Di Filippo

Venerdì 11 ottobre, su Real Time, è in onda un nuovo appuntamento di Bake Off Italia. La trasmissione è condotta da Benedetta Parodi e prende il via alle 21:25 circa.

Bake Off Italia 11 ottobre, arriva Ida Di Filippo

Quella dell’11 ottobre è, per Bake Off, la sesta puntata. A giudicare i pasticceri amatoriali ancora in gara tornano Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara. A loro, da quest’anno ed esclusivamente per le prove tecniche, si unisce Iginio Massari, che sottopone ai protagonisti delle sfide decisamente complesse.

L’appuntamento odierno di Bake Off Italia si intitolata Casa dolce casa. Un nome, questo, scelto perché gli sfidanti devono cimentarsi nella preparazione di alcune ricette della tradizione. Dei dolci, questi, che “sanno di casa e di famiglia“, come sottolinea Damiano Carrara. Nella serata è accolta la prima ospite, decisamente in linea con il tema scelto. Stiamo parlando di Ida Di Filippo, amata agente immobiliare protagonista di Casa a prima vista, format oramai diventato un cult di Real Time.

La prova creativa e quella tecnica

La prima prova di Bake Off Italia dell’11 ottobre è, come di consueto, quella creativa. In essa, i concorrenti devono realizzare dei dolci, in soli 110 minuti, capaci di ingannare gli occhi dei giudici. Partendo da una finta parmigiana di melanzane, realizzata con pan brioche e cioccolato bianco, gli sfidanti devono proporre, all’interno delle pirofile, dei dolci con sembianze tipiche di ricette tradizionali salate, come le lasagne o il polpettone. Al gusto, però, la proposta deve risultare completamente dolce.

In seguito, sotto il tendone arriva il sempre temuto Iginio Massari. Esso, per la prova tecnica, costringe i protagonisti a realizzare un dolce a cui è molto legato, ovvero la torta di mele. Essa deve avere una base di frolla sablè, contenente una farcitura di composta di mele. Molto importante, poi, è la decorazione, che deve avere una confettura di albicocca e delle mele tagliate. In tale fase, Domenica può sfruttare il vantaggio ottenuto grazie al grembiule blu ottenuto la scorsa settimana.

Bake Off Italia 11 ottobre, la prova a sorpresa

Dopo i consueti assaggi al buio che seguono la prova tecnica, a Bake Off Italia di venerdì 11 ottobre è tempo della prova a sorpresa. Ogni concorrente deve creare delle torte a forma di abitazioni. Si tratta di una sfida molto delicata, durante la quale i concorrenti devono porre grande attenzione sulla base delle loro strutture. Al termine, come sempre, il miglior aspirante pasticcere della serata ottiene il grembiule blu. Tale riconoscimento è andato a Federica. La peggiore, invece, è Manuela, che è eliminata.