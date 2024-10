Il castello delle cerimonie, puntata 11 ottobre: il matrimonio fra Daniela ed Alessandro

Venerdì 11 ottobre, subito dopo la fine di Bake Off Italia 2024, è in onda un nuovo appuntamento de Il castello delle cerimonie. Il programma, come sempre, è proposto su Real Time.

Il castello delle cerimonie 11 ottobre, il matrimonio fra Daniela ed Alessandro

Il Castello delle Cerimonie è una produzione originale della società B&B Film, che lo ha realizzato per conto di Warner Bros. Discovery. Al timone del format ci sono Imma Polese e il marito Matteo Giordano. Quella in onda oramai da qualche settimana è, per lo show, l’ottava edizione. Essa è composta da quindici appuntamenti inediti, dalla durata di circa 30 minuti ciascuno. La rete visibile sul canale 31 del digitale terrestre ne propone uno alla settimana, nella seconda serata del venerdì.

Invariata l’ambientazione del programma, che si svolge fra le mura del suggestivo Grand Hotel La Sonrisa, situato nel piccolo comune Sant’Antonio Abate, vicino a Napoli. La narratrice è Eleonora De Angelis, mentre l’oramai famigerata sigla, intitolata Nu matrimonio napulitano, è cantata da Daniele Bianco. Al centro della puntata odierna c’è il matrimonio fra Daniela ed Alessandro.

La storia degli sposi

Marito e moglie, protagonisti de Il castello delle cerimonie dell’11 ottobre, sono molto giovani. Lui ha 24 anni ed è originario di Ponticelli, a Napoli. Lei, invece, ha un anno in meno e racconta: “Siamo fidanzati da nove anni e da cinque conviviamo. Abbiamo deciso di sposarci oramai un anno e mezzo fa. Da sempre sognavo di sposarmi al castello. Tredici anni fa l’ho visto quando ero con mia mamma e me ne sono innamorata“.

Alessandro svela: “Non c’è stata alcuna proposta. Eravamo seduti a tavola, io, Daniela e la sua famiglia, quando abbiamo deciso di sposarci“. Gli sposi, parlando delle nozze, affermano: “Vorrei una festa elegante ma, al tempo stesso, caotica“.

Il castello delle cerimonie 11 ottobre, le richieste

Durante Il castello delle cerimonie dell’11 ottobre, Daniela, Alessandro ed un nutrito gruppo di famigliari ed amici si recano nella location per il primo sopralluogo. Parlando con Matteo Giordano esprimono il desiderio di poter godere di una festa “da film“. Marito e moglie chiariscono: “Vorremmo fare un pranzo, con antipasti misti, primi e secondi, sia di mare che di terra. Al termine vorremmo due sorprese dello chef: pasta, patate e provola, ma anche pasta, fagioli e cozze“. Nelle intenzioni di Daniela ed Alessandro, i festeggiamo si prolungheranno molto: “Abbiamo intenzione di coinvolgere, nella giornata, quattro o cinque ospiti musicali. Ci sposiamo una volta nella vita, dobbiamo fare fino a tardi“.