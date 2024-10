Bake Off Italia, la puntata del 4 ottobre: le manche, eliminato e grembiule blu

Venerdì 4 ottobre, su Real Time, è in onda un nuovo appuntamento di Bake Off Italia. Il programma, come di consueto, è trasmesso sulla rete visibile sul canale 31 del digitale terrestre dalle 21:20.

Bake Off Italia 4 ottobre, i giudici e le manche

Bake Off Italia, format originale realizzato da Banijay Italia, è condotto da Benedetta Parodi, padrona di casa del format sin dal suo arrivo nel nostro paese. Oltre agli sfidanti, sotto il tendone posto nella suggestiva Villa Borromeo D’Adda ci sono i tre giudici Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara. Come già avvenuto nelle scorse puntate, per la prova tecnica si aggiunge un quarto esperto, ovvero Iginio Massari. Il titolo dell’appuntamento odierno è Casa dolce casa e per gli sfidanti è tempo di cimentarsi nella prima prova a squadre.

La prova creativa e quella tecnica

La puntata odierna di Bake Off Italia parte con la prova creativa. In tale manche è protagonista Ernst Knam, che assegna ai concorrenti il compito di realizzare la Torta Sacher. Si tratta di un dolce storico. Knam, ricordando la sua origine, svela: “La preparazione è nata dall’improvvisazione di un giovane apprendista pasticcere austriaco, che poco prima di un’importante cena in onore di un principe ha dovuto sostituire lo chef di corte“. Gli sfidanti devono realizzare le loro personali versioni della Sacher. Essa deve necessariamente avere una base al cioccolato cotta in forno, una farcitura alla frutta e una copertura di cioccolato.

La serata procede con la sempre tanto temuta prova tecnica. In essa, Massari costringe i concorrenti a lavorare ad una preparazione che richiede oltre 14 ore di tempo. Si tratta del Panettone, che richiede lunghe tempistiche legate al riposo dell’impasto e alla sua lievitazione. A tal proposito, gli aspiranti pasticceri ancora in gioco hanno la possibilità di realizzare le preparazioni utilizzando il lievito madre del quarto giudice. I giurati, come di consueto, effettuano gli assaggi e stilano la classifica al buio, senza conoscere, cioè, le identità dei pasticceri che l’hanno realizzata.

Bake Off Italia 4 ottobre, la prova a sorpresa

Infine, la puntata del 4 ottobre di Bake Off Italia termina con la prova a sorpresa. In essa, i concorrenti affrontano la prima manche a squadre. Gli sfidanti vengono divisi in quattro compagini: ognuna deve realizzare una torta a forma di quadrante di orologio. Al termine, i giudici Knam, Foglia e Carrara assegnano il grembiule blu al miglior concorrente della serata. Il peggiore, invece, è condannato all’eliminazione definitiva.