Ospiti in tv sabato 12 ottobre: a TV Talk Pino Insegno e Stefania Battistini

Sono numerosi gli ospiti presenti in tv sabato 12 ottobre. Grande spazio, a TV Talk, è dedicato all’attualità, con l’intervista a Stefania Battistini.

Ospiti in tv sabato 12 ottobre, chi c’è a TV Talk

Sabato 12 ottobre, su Rai 3, prende il via, dalle ore 15:00, la terza puntata della nuova edizione di TV Talk. Al timone del programma, che analizza tutto ciò che è accaduto in tv, c’è Mia Ceran. Quest’ultima è supportata dagli analisti Silvia Motta, Cinzia Bancone e Sebastiano Pucciarelli.

L’appuntamento prende il via con una riflessione sulle diverse tipologie di talk show presenti in tv in questa prima parte di stagione. Per parlarne c’è il giornalista Giorgio Zanchini, in onda tutte le domeniche con Rebus. Atteso anche il giornalista Riccardo Bocca e Massimo Cirri di Rai Radio 2.

Mia Ceran intervista Stefania Battistini, giornalista del TG1 finita sotto attacco in Russia. Con la cronista, che per mesi ha raccontato dal fronte il conflitto in Ucraina, si discute dei rischi che corrono quotidianamente gli inviati di guerra. Protagonista Pino Insegno, che esegue un bilancio dell’edizione oramai prossima alla conclusione di Reazione a Catena. Dopo una partecipazione di Luca e Daniela Sardella, la puntata termina con Annamaria Bernardini De Pace, con la quale è proposto un focus sul successo di Forum.

Ad Onorevoli confessioni c’è Carlo Calenda

Il sabato di Rai 3, il 12 ottobre, procede alle 16:30 con La Biblioteca dei Sentimenti. I padroni di casa Greta Mauro e Franco Arminio, accompagnati da Davide Rondoni, analizzano l’importanza della figura paterna nella società attuale. In particolare, si concentrano sui padri capaci di essere autorevoli, ma non autoritari. I conduttori ne parlano con il professore ed intellettuale Stefano Zecchi e con il poeta e scrittore Aurelio Picca.

Spostandosi su Rai 2, sabato 12 ottobre ad Onorevoli confessioni è in programma un faccia a faccia fra la giornalista Laura Tecce e Carlo Calenda. Il leader di Azione, dalle 17:15 circa, mette in luce alcuni aspetti di sé ancora inediti. Un lungo focus è proposto sul rapporto che lo lega al nonno, il pluripremiato regista Luigi Comencini.

Ospiti in tv sabato 12 ottobre, chi c’è ad A Sua Immagine

Infine, su Rai 1, sabato 12 ottobre torna A Sua Immagine. Il programma di Lorena Bianchetti è visibile dalle 16:00. In scaletta una doppia intervista a Lorenzo Bernard e Nicolas Marzolino. Nati in Valle d’Aosta ad una settimana di distanza l’uno dall’altro, sono diventati grandi amici a scuola. Il 2 marzo del 2013, a soli quindici anni, hanno trovato in un campo un oggetto che ha attirato la loro curiosità. Si trattava di una bomba inesplosa risalente alla seconda guerra mondiale.

La deflagrazione dell’ordigno è costata la vista ad entrambi. Nicolas, inoltre, ha perso anche la mano destra. La loro è una storia di riscatto: Lorenzo è un campione di ciclismo paralimpico, che ha ottenuto una medaglia a Parigi 2024. Nicolas, invece, è consigliere nazionale dell’Associazione vittime civile della guerra. Insieme, visitano le scuole italiane per sensibilizzare e diffondere l’importanza della pace.