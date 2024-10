Amici di Maria De Filippi, la puntata del 13 ottobre: la sfida di Sienna, in studio Fiorella Mannoia

Domenica 13 ottobre, su Canale 5, è in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Il pomeridiano del talent, come di consueto, è trasmesso dalle 14:00 circa.

Amici 13 ottobre, i professori

Ad Amici di domenica 13 ottobre tornano, come sempre, i sei professori della scuola. Per il canto, in primis, c’è Rudy Zerbi. Confermate, inoltre, Lorella Cuccarini ed Anna Pettinelli. Per ciò che concerne il ballo, invece, la conduttrice Maria De Filippi dà spazio ad Alessandra Celentano, ad Emanuel Lo e da Deborah Lettieri.

Nel corso della puntata si svolgono due sfide. In esse, alcune concorrenti del talent, che hanno conquistato la maglia nelle scorse settimane, rischiano l’eliminazione. In primis, deve difendere il banco la ballerina Sienna, che deve fronteggiare Mattia. In seguito, tocca alla cantante Alena salire sul palco per un faccia a faccia con Chiamamifaro.

Le classifiche di ballo e di canto

Nel pomeridiano di Amici di Maria De Filippi di oggi, domenica 13 ottobre, si svolgono le prove di canto e di ballo. Tutti gli artisti, a turno, eseguono uno dei brani preparati in settimana ed assegnati dai loro rispettivi prof. Al termine, un giudice esterno, esperto di danza e di canto, stila una classifica.

In programma, durante lo show, anche una prova di ballo speciale, alla quale partecipano solamente tre artisti. Essi sono Alessio, Rebecca e Daniele. Inoltre, i cantanti Luk3, Diego e Senza Cri si sono fronteggiati sulla base dei loro inediti. Zerbi, poi, ha sottoposto a Nicolò, allievo di Pettinelli, una prova: eseguire dal vivo Abissale di Tananai. Per il professore, infatti, il ragazzo, pur talentuoso, non riesce a trasmettere le proprie emozioni durante le performance.

Amici 13 ottobre, gli ospiti e i giudici

Per ciò che concerne gli ospiti, ad Amici di sabato 13 ottobre c’è Garrison Rochelle. Il coreografo, per anni professore del programma, è il giudice della sfida di ballo. Quella di canto, invece, è giudicata dal produttore discografico Charlie Rapino. Per quanto riguarda le classifiche, quella di canto è stilata da Fiorella Mannoia, artista fra le più stimate ed apprezzate della musica italiana.

Quella relativa alla danza, invece, è formata sulla base dei giudizi espressi da Kledi Kadiu, la cui carriera è stata a lungo legata al talent di Maria De Filippi. Per oltre undici anni, infatti, ha lavorato come ballerino professionista. Per altri quattro, dal 2013 al 2017, ha ricoperto il ruolo di insegnante. Infine, ospite musicale è Virginio. Il cantautore, vincitore della decima edizione della trasmissione, presenta il nuovo singolo Amarene.