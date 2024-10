Che tempo che fa, gli ospiti del 13 ottobre: in esclusiva Pep Guardiola

Domenica 13 ottobre, su NOVE, è in programma la seconda puntata dell’edizione 2024-2025 di Che tempo che fa. Il programma, come sempre, è condotto da Fabio Fazio. Al suo fianco ci sono Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto.

Che tempo che fa 2024-2025 seconda puntata, l’informazione con Lucia Goracci e Stefania Battistini

La puntata del 13 ottobre di Che tempo che fa è anticipata, come sempre, dall’anteprima intitolata Che tempo che farà. Essa, guidata da Fazio e Nino Frassica, parte alle 19:30 ed anticipa i temi di cui si parlerà nella serata.

Dalle 20:00, invece, Fabio Fazio apre la puntata vera e propria di Che tempo che fa. La prima parte, come sempre, è dedicata all’attualità ed all’informazione. In essa, è attesa Stefania Battistini. Quest’ultima ha lavorato per mesi in Ucraina, raccontando dal fronte il conflitto. Dopo un reportage effettuato in Russia, il Tribunale di Kursk ha emesso a suo carico un mandato d’arresto.

C’è Lucia Goracci, inviata Rai in Libano, che negli scorsi giorni ha subito, con la sua troupe, una violenta aggressione. Partecipano al dibattito anche Massimo Giannini ed Antonio Di Bella. Confermato lo spazio dedicato a Roberto Burioni, docente di Microbiologia e Virologia.

Pep Guardiola con Roberto Baggio

A Che tempo che fa del 13 ottobre, il conduttore intervista in esclusiva Pep Guardiola. Si tratta di uno degli allenatori di calcio più vincenti di sempre. Attuale tecnico del Manchester City, in carriera ha vinto 40 trofei, fra cui tre Champions League, tre Supercoppe Europee e quattro Mondiali per club. Insieme a Guardiola c’è Roberto Baggio, fra i calciatori più forti di sempre, nonché simbolo della Nazionale italiana di calcio.

Presente Walter Veltroni, in libreria con il romanzo Buonvino e il circo insanguinato. Attesi Toni Servillo ed Elio Germano, che per la prima volta hanno lavorato insieme nel film Iddu, uscito il 10 ottobre scorso. Per presentare la pellicola Parthenope, invece, c’è il pluripremiato regista Paolo Sorrentino. In studio anche Chiara Amirante, fondatrice di Nuovi Orizzonti che ha scritto il libro Conosci te stesso – Alcune trappole e impedimenti all’amore. In studio anche Don Davide Banzato.

Che tempo che fa 2024-2025 seconda puntata, la rubrica Il Tavolo

La seconda parte di Che tempo che fa di oggi è occupata da Il Tavolo. Fazio accoglie gli ospiti fissi Nino Frassica, Max Giusti, Simona Ventura, Ubaldo Pantani, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini e Francesco Paolantoni. Attesi Paola e Chiara con Big Mama, in radio con la hit Il linguaggio del corpo. Partecipa Gabriele Corsi, dal 24 ottobre in onda su NOVE con la nuova edizione de Il contadino cerca moglie. Infine, c’è Anastasia Kuzmina, maestra di Paolantoni a Ballando con le stelle.