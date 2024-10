Ballando con le stelle 2024, la terza puntata: Bruganelli e Friedman a rischio eliminazione

Sabato 12 ottobre, su Rai 1, si è svolta la terza puntata di Ballando con le stelle 2024. Il talent show è condotto, come sempre, è condotto da Milly Carlucci, supportata in studio da Paolo Belli. A giudicare tutti i concorrenti ci sono Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. I ballerini per una notte di oggi sono Fabio Caressa e Benedetta Parodi.

Di seguito le coppie protagoniste della terza puntata di Ballando con le stelle 2024.

Nina Zilli con Pasquale La Rocca;

con Federica Pellegrini con Angelo Madonia;

con Francesco Paolantoni con Anastasia Kuzmina;

con Luca Barbareschi con Alessandra Tripoli;

con Sonia Bruganelli con Carlo Aloia;

con Cugini di Campagna con Rebecca Gabrielli;

con Massimiliano Ossini con Veera Kinnunen;

con Furkan Palali con Erica Martinelli;

con Anna Lou Castoldi con Nikita Perotti;

con Bianca Guaccero con Giovanni Pernice;

con Alan Friedman con Giada Lini;

con Federica Nargi con Luca Favilla;

con Tommaso Marini con Sophia Berto.

Ballando con le stelle 2024 terza puntata, inizia la serata

Inizia la terza puntata di Ballando con le stelle 2024. La conduttrice annuncia che stasera ci sarà la prima eliminazione. Dopo tutte le presentazioni del caso, arriva la prima coppia: Massimiliano Ossini-Vera Kinnunen. I due realizzano un valzer. La loro esibizione non ha convinto i giudici. Ottiene 22 punti. Seguono Furkan Palali con Erica Martinelli: propongo un brutto paso doble. I giudici, però, apprezzano, notando un miglioramento rispetto alle settimane passate. Ricevono 20 punti, con lo 0 di Mariotto.

Arrivano in pista Francesco Paolantoni ed Anastasia Kuzmina. Il comico è reduce da una settimana complessa, contraddistinta da un problema di salute. Nonostante tutto, comunque, la loro è una buona salsa. I coach apprezzano la sua ostinazione nel voler ballare. Lucarelli, però, non ha visto “l’occhio della tigre“. Solamente dodici punti, con l’1 di Selvaggia e 0 di Mariotto. Voti abbastanza inspiegabili.

Federica Nargi e Luca Favilla, a Ballando con le stelle di oggi, eseguono un valzer. Per Fabio Canino la coreografia è “un quadro di Frida Kahlo che ha preso vita“. Sono premiati con 46 punti.

Sonia Bruganelli con Carlo Aloia

La terza puntata di Ballando con le stelle 2024 procede con Sonia Bruganelli e Carlo Aloia. La produttrice, in settimana, ha avuto un duro botta e riposta a distanza con Selvaggia Lucarelli. Propongono uno slowfox: nella clip di presentazione, la concorrente confessa di avere una piccola lesione.

Lucarelli dopo l’esibizione: “Questo è il momento in cui Smith prova a difendere l’indifendibile. Io trovo molto modesto ciò che fai, hai usato tua figlia per schermarti“. Bruganelli risponde: “Io non uso mia figlia, ma come mamma mi sono sentita in difficoltà“. La giornalista ribatte: “Al Grande Fratello, quando insultavi tutti, non ti sentivi in difficoltà?“. Sonia la invita a parlare di ballo, poi attacca: “Tu mi vedi come moglie di perché anche tu hai avuto un atteggiamento molto carino con il mio ex marito, quando lo hai intervistato“. Lucarelli: “Sonia, sei tanto confusa“. Canino invita Bruganelli a ballare di più e parlare di meno. Ottiene 27 punti.

La puntata prosegue con i Cugini di Campagna con Rebecca Gabrielli. Ivano, nell’anteprima, ripercorre le difficile settimane in ospedale, superate anche grazie alla vicinanza degli altri. Presentano una rumba. Ottengono 33 punti.

Ballando con le stelle 2024 terza puntata, Fabio Caressa e Benedetta Parodi

Nella terza puntata di Ballando con le stelle 2024 arrivano gli ospiti Fabio Caressa e Benedetta Parodi. Soliti (e scontati) 50 punti per loro, che vanno ad alimentare il tesoretto. Si torna alla gara con Alan Friedman e Giada Lini. Tanti complimenti dai giudici per il giornalista ed il suo valzer. Lucarelli lo invita a non essere ripetitivo negli sketch. Ottiene 29 punti.

Seguono Anna Lou Castoldi con Nikita Perotti. Altra bella performance per la coppia. Complimenti da tutti, ricevono 43 punti. Smith, in qualità di presidente della giuria, chiama in pista Federica Pellegrini con Angelo Madonia. Valzer molto intenso, dedicato al padre della nuotatrice. Nella presentazione, Pellegrini racconta i problemi di bulimia vissuti da adolescente. I due portano a casa 35 punti.

La terza puntata di Ballando con le stelle 2024 prosegue con Luca Barbareschi ed Alessandra Tripoli. Tantissimi complimenti anche per loro, con Smith che rivolge loro una standing ovation. Punteggio altissimo: 48 punti. La serata entra nel vivo con Nina Zilli-Pasquale La Rocca. Esibizione inferiore rispetto alle precedenti. La cantante ha dei problemi di salute evidenti. Selvaggia critica La Rocca per la coreografia “troppo complessa“. La coppia riceve 38 punti, che diventano 58 con i venti bonus ottenuti la scorsa settimana.

La classifica finale

La terza puntata di Ballando con le stelle 2024 si avvia alla conclusione con Bianca Guaccero-Giovanni Pernice. Performance di livello altissimo, sulle note di Renato Zero. Tutti dieci per loro: ricevono 50 punti, più i 20 bonus, per un totale di 70 punti. La gara termina con Tommaso Marini e Sophia Berto. Ben 41 punti per loro.

Paolo Belli legge la classifica provvisoria: al primo posto con 70 punti c’è Guaccero-Pernice, seguiti da Zilli-La Rocca con 58 e Barbareschi-Tripoli con 48. Alberto Matano dà 25 punti del tesoretto a Barbareschi-Tripoli, mentre Rossella Erra assegna la propria metà a Guaccero-Pernice. Il giudizio del pubblico condanna allo spareggio per l’eliminazione Sonia Bruganelli ed Alan Friedman. L’esito del confronto, però, è comunicato la prossima settimana. Termina qui la puntata.